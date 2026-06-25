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SaS podala trestné oznámenie na Ministerstvo dopravy
Ide o podľa SaS predraženú zákazku na komplexné poradenské služby pre PPP projekty za takmer 39 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - Opozičná strana SaS podala trestné oznámenie pre podľa nej predraženú zákazku Ministerstva dopravy (MD) SR na komplexné poradenské služby pre PPP projekty za takmer 39 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako vo štvrtok na brífingu informoval expert SaS na dopravu Peter Báthory, majú vážne pochybnosti o hospodárnosti a transparentnosti tohto verejného obstarávania.
Získali podľa neho analytické dokumenty, ktoré si Národná diaľničná spoločnosť objednala už v roku 2018 na projekty, ktoré sú v opise predmetu zákazky v uvedenom verejnom obstarávaní. „Konkrétne sa to týka (plánovaných) úsekov R7 Holice - Lučenec a D4 Rača - Záhorská Bystrica (s tunelom Karpaty). V roku 2018 Národná diaľničná spoločnosť dala vypracovať analytické posúdenia, či sú tieto projekty vhodné na PPP, a tie analytické posúdenia stáli pre R7 30.000 eur a pre D4 45.000 eur,“ uviedol Báthory.
SaS chce vedieť, ako a či boli posúdenia využité a prečo sa súťažia nanovo tisícnásobne drahšie. V opise predmetu zákazky MD na poradenstvo pre PPP je podľa strany viacero nezrovnalostí. Podľa Báthoryho je tiež nadhodnotený počet osobohodín. Ako dodal, na každú jednu zákazku ide v priemere 30.000 osobohodín, čo je pre jedného človeka 16 rokov práce.
Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič v súvislosti so súťažou na PPP poradenstvo povedal, že „keby sme si mysleli, že je to pre niekoho konkrétneho, ktorý si má na tom veľmi dobre zarobiť, nevyzeralo by to inak“. Poradenské služby na PPP s odstupom ôsmich rokov vrátane inflácie podľa neho nemôžu stáť tisícnásobne viac.
„Dávame trestné oznámenie, chceme, nech sa na to orgány činné v trestnom konaní pozrú, nech sa pozrú, či takto má vyzerať zákazka, či takto má vyzerať obstarávanie, či takto sa má konať s peniazmi daňových poplatníkov. A nechávame na orgány činné v trestnom konaní, aby to posúdili,“ dodal Viskupič.
Získali podľa neho analytické dokumenty, ktoré si Národná diaľničná spoločnosť objednala už v roku 2018 na projekty, ktoré sú v opise predmetu zákazky v uvedenom verejnom obstarávaní. „Konkrétne sa to týka (plánovaných) úsekov R7 Holice - Lučenec a D4 Rača - Záhorská Bystrica (s tunelom Karpaty). V roku 2018 Národná diaľničná spoločnosť dala vypracovať analytické posúdenia, či sú tieto projekty vhodné na PPP, a tie analytické posúdenia stáli pre R7 30.000 eur a pre D4 45.000 eur,“ uviedol Báthory.
SaS chce vedieť, ako a či boli posúdenia využité a prečo sa súťažia nanovo tisícnásobne drahšie. V opise predmetu zákazky MD na poradenstvo pre PPP je podľa strany viacero nezrovnalostí. Podľa Báthoryho je tiež nadhodnotený počet osobohodín. Ako dodal, na každú jednu zákazku ide v priemere 30.000 osobohodín, čo je pre jedného človeka 16 rokov práce.
Podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič v súvislosti so súťažou na PPP poradenstvo povedal, že „keby sme si mysleli, že je to pre niekoho konkrétneho, ktorý si má na tom veľmi dobre zarobiť, nevyzeralo by to inak“. Poradenské služby na PPP s odstupom ôsmich rokov vrátane inflácie podľa neho nemôžu stáť tisícnásobne viac.
„Dávame trestné oznámenie, chceme, nech sa na to orgány činné v trestnom konaní pozrú, nech sa pozrú, či takto má vyzerať zákazka, či takto má vyzerať obstarávanie, či takto sa má konať s peniazmi daňových poplatníkov. A nechávame na orgány činné v trestnom konaní, aby to posúdili,“ dodal Viskupič.