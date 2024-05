Bratislava 6. mája (TASR) - Opozičná SaS podáva hromadnú pripomienku proti dani zo sladených nápojov. Ak sa pod ňu podpíše viac ako 500 ľudí, Ministerstvo financií (MF) SR bude povinné sa ňou zaoberať. Informoval o tom v pondelok hovorca SaS Ondrej Šprlák.



"Okrem nápojov s cukrom vláda zdaní aj práškové nápoje, ktoré neobsahujú cukor, ale sladidlo. Športovcom tak stúpne cena proteínových práškov o 4,30 eura na jeden kilogram. Ak si teda kúpia päťkilové balenie, priplatia si 26 eur aj s daňou z pridanej hodnoty (DPH)," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že ak ľudia žijú zdravo a športujú, vláda ich za tento zdravý život podľa neho trestá.



Ako dodal poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS), MF SR podľa neho priznalo, že zdravotné benefity v prípade tohto návrhu neočakáva. "Očakáva len zvýšený príjem do štátnej kasy. Takže ušľachtilý cieľ nie je žiadny, zostal len cieľ opäť načrieť ľuďom do peňaženiek," vyhlásil.



Strana upozornila, že do kategórie, kam spadá napríklad kola, budú patriť aj jogurtové nápoje. Kola bude pritom podľa nej drahšia o 20 centov na liter. Dodala, že zdanené budú aj sirupy, ktoré budú drahšie o 1,05 eura na liter, či energetické nápoje a ľadové kávy, kde bude cena vyššia o 30 centov na liter. V prípade proteínových práškov stúpne cena jedného päťkilového balenia takmer o 26 eur.



"Je možné, že štát napokon viac stratí ako získa, pretože sa kúpa tohto produktu oplatí viac v zahraničí. Každopádne toto drakonické a nezmyselné zdanenie športových nápojov nemá nič s negatívnymi externalitami. Je to opäť len o nenažranom štáte, ktorý nechce šetriť na sebe, a tak potrebuje ľuďom zobrať ďalšie peniaze," uzavrel Viskupič.



Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, majú od budúceho roka podliehať novej spotrebnej dani. Vyplýva to z návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo MF SR.