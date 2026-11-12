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SaS podáva na NKÚ podnet na preverenie prevádzky aplikácie Cyril
Expert SaS na dopravu Peter Báthory označil projekt aplikácie Cyril za jeden z „najbezohľadnejších príkladov plytvania s finančnými prostriedkami“.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Opozičná SaS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, aby preveril hospodárnosť prevádzky aplikácie Cyril, cez ktorú možno kupovať jednotné lístky na rôzne druhy verejnej osobnej dopravy (VOD). Ako vo štvrtok na brífingu informoval podpredseda liberálov Marián Viskupič, v súvislosti s týmto projektom za takmer 30 miliónov eur dajú preveriť aj zmluvu Ministerstva dopravy (MD) SR so Slovenskou poštou, výber dodávateľa a duplicitu s krajskými integrovanými dopravnými systémami.
„Minister (dopravy Jozef) Ráž (nominant Smeru-SD) má ministerstvo, ktoré vie dať milióny na absurdnú, nezmyselnú a nefunkčnú aplikáciu, ale nevie dať peniaze železničiarom, na koľajnice,“ povedal Viskupič. „Je najvyšší čas, aby menšinová vláda Róberta Fica (Smer-SD) do volieb už nič nepodpisovala a prestala nezmyselne míňať naše peniaze. Je najvyšší čas, aby prišla nová vláda, ktorá bude nádejou nielen pre občanov, ale aj pre železničiarov,“ dodal.
Expert SaS na dopravu Peter Báthory označil projekt aplikácie Cyril za jeden z „najbezohľadnejších príkladov plytvania s finančnými prostriedkami“. Dennodenne sa podľa neho cez ňu predá minimum cestovných lístkov. „Keď sme žiadali cez infožiadosť, dostali sme odpoveď, že za tri mesiace ich bolo 15.000, čo je ekvivalent 0,03 percenta,“ uviedol. Keď podľa Báthoryho štát zámerne nastaví podmienky tak, aby diskvalifikovali konkurenciu a ignoruje miliónové úspory, vyvoláva to legitímne podozrenie, či celá súťaž nebola od začiatku šitá na mieru jednému uchádzačovi. „Celý tento postup nesie varovné signály klientelizmu,“ podotkol.
MD k aplikácii Cyril už skôr uviedlo, že financovanie projektu z Plánu obnovy a odolnosti bolo nastavené ešte za predchádzajúcej vlády. „Naším cieľom bolo jeho úspešné dokončenie, aby Slovensko neprišlo o vyčlenené financie,“ reagovala pre TASR hovorkyňa MD Petra Poláčiková. Pri nákladoch treba podľa nej rozlišovať celkový zmluvný rámec približne 30 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorý zahŕňa dodanie systému a päťročné služby spolu s nevyčerpanými objednávkami, od skutočne uhradených výdavkov. Samotné dodanie systému vrátane hardvéru predstavuje 12,25 milióna eur bez DPH.
Cyril je podľa MD investíciou do zjednodušenia cestovania verejnou dopravou na Slovensku. Umožňuje vyhľadávať spojenia a nakupovať lístky viacerých dopravcov na jednom mieste. „Keďže aplikácia funguje len tri mesiace, jej prínosy nemožno hodnotiť iba podľa počtu predaných lístkov. Cestujúci ju využívajú aj na vyhľadávanie spojení a plánovanie ciest. Tvrdenie, že systém takmer nikto nepoužíva, preto nemožno odvodzovať len z predajných štatistík,“ dodala Poláčiková.
SaS zároveň podporila štvrtkový popoludňajší protest železničiarov proti podmienkam v tomto sektore. „To, čo dennodenne zažívajú všetci železničiari, je niečo neuveriteľné. Ministerstvo týždeň čo týždeň dáva von nové tendre, železnice sa stali dojnou kravou súkromného sektora, a minister má tú drzosť povedať železničiarom, že nemá na zvýšenie platov,“ upozornil Báthory.
„Minister (dopravy Jozef) Ráž (nominant Smeru-SD) má ministerstvo, ktoré vie dať milióny na absurdnú, nezmyselnú a nefunkčnú aplikáciu, ale nevie dať peniaze železničiarom, na koľajnice,“ povedal Viskupič. „Je najvyšší čas, aby menšinová vláda Róberta Fica (Smer-SD) do volieb už nič nepodpisovala a prestala nezmyselne míňať naše peniaze. Je najvyšší čas, aby prišla nová vláda, ktorá bude nádejou nielen pre občanov, ale aj pre železničiarov,“ dodal.
Expert SaS na dopravu Peter Báthory označil projekt aplikácie Cyril za jeden z „najbezohľadnejších príkladov plytvania s finančnými prostriedkami“. Dennodenne sa podľa neho cez ňu predá minimum cestovných lístkov. „Keď sme žiadali cez infožiadosť, dostali sme odpoveď, že za tri mesiace ich bolo 15.000, čo je ekvivalent 0,03 percenta,“ uviedol. Keď podľa Báthoryho štát zámerne nastaví podmienky tak, aby diskvalifikovali konkurenciu a ignoruje miliónové úspory, vyvoláva to legitímne podozrenie, či celá súťaž nebola od začiatku šitá na mieru jednému uchádzačovi. „Celý tento postup nesie varovné signály klientelizmu,“ podotkol.
MD k aplikácii Cyril už skôr uviedlo, že financovanie projektu z Plánu obnovy a odolnosti bolo nastavené ešte za predchádzajúcej vlády. „Naším cieľom bolo jeho úspešné dokončenie, aby Slovensko neprišlo o vyčlenené financie,“ reagovala pre TASR hovorkyňa MD Petra Poláčiková. Pri nákladoch treba podľa nej rozlišovať celkový zmluvný rámec približne 30 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorý zahŕňa dodanie systému a päťročné služby spolu s nevyčerpanými objednávkami, od skutočne uhradených výdavkov. Samotné dodanie systému vrátane hardvéru predstavuje 12,25 milióna eur bez DPH.
Cyril je podľa MD investíciou do zjednodušenia cestovania verejnou dopravou na Slovensku. Umožňuje vyhľadávať spojenia a nakupovať lístky viacerých dopravcov na jednom mieste. „Keďže aplikácia funguje len tri mesiace, jej prínosy nemožno hodnotiť iba podľa počtu predaných lístkov. Cestujúci ju využívajú aj na vyhľadávanie spojení a plánovanie ciest. Tvrdenie, že systém takmer nikto nepoužíva, preto nemožno odvodzovať len z predajných štatistík,“ dodala Poláčiková.
SaS zároveň podporila štvrtkový popoludňajší protest železničiarov proti podmienkam v tomto sektore. „To, čo dennodenne zažívajú všetci železničiari, je niečo neuveriteľné. Ministerstvo týždeň čo týždeň dáva von nové tendre, železnice sa stali dojnou kravou súkromného sektora, a minister má tú drzosť povedať železničiarom, že nemá na zvýšenie platov,“ upozornil Báthory.