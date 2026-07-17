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SaS podáva podnet na GP pre informácie o eurofondovej mafii
Má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií, ktoré cielene pripravujú eurofondové výzvy tak, aby z nich profitovali vopred vybraní záujemcovia, uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Opozičná SaS podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s informáciami o „eurofondovej mafii“ na Slovensku, na ktoré upozornil predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. Informovali o tom v piatok zástupcovia SaS.
„Má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií, ktoré cielene pripravujú eurofondové výzvy tak, aby z nich profitovali vopred vybraní záujemcovia,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. S poslankyňou parlamentu Martinou Bajo Holečkovou (SaS) podľa neho preto podávajú podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby tieto podozrenia preverila.
„Som presvedčený, že verejnosť má právo poznať pravdu, a že každé podozrenie z nezákonného nakladania s verejnými prostriedkami si zaslúži riadne, nestranné a dôkladné preverenie. Ak sú opodstatnené, zodpovednosť musia niesť všetci, ktorí porušili zákon bez ohľadu na ich postavenie,“ upozornil Gröhling.
Eurofondy sú podľa neho peniaze „nás všetkých“, majú slúžiť na rozvoj krajiny, nie na obohacovanie úzkych skupín. „Preto verím, že Generálna prokuratúra SR náš podnet riadne preskúma,“ dodal šéf SaS.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na Andrassyho mediálne vyjadrenia v uplynulom období v stredu (15. 7.) uviedol, že Andrassy o korupčných pomeroch v agrorezorte, najmä v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, klame. Andrassy podľa Takáča začína robiť opozičnú politiku. NKÚ následne uviedol, že si stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov.
„Má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií, ktoré cielene pripravujú eurofondové výzvy tak, aby z nich profitovali vopred vybraní záujemcovia,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. S poslankyňou parlamentu Martinou Bajo Holečkovou (SaS) podľa neho preto podávajú podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby tieto podozrenia preverila.
„Som presvedčený, že verejnosť má právo poznať pravdu, a že každé podozrenie z nezákonného nakladania s verejnými prostriedkami si zaslúži riadne, nestranné a dôkladné preverenie. Ak sú opodstatnené, zodpovednosť musia niesť všetci, ktorí porušili zákon bez ohľadu na ich postavenie,“ upozornil Gröhling.
Eurofondy sú podľa neho peniaze „nás všetkých“, majú slúžiť na rozvoj krajiny, nie na obohacovanie úzkych skupín. „Preto verím, že Generálna prokuratúra SR náš podnet riadne preskúma,“ dodal šéf SaS.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na Andrassyho mediálne vyjadrenia v uplynulom období v stredu (15. 7.) uviedol, že Andrassy o korupčných pomeroch v agrorezorte, najmä v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, klame. Andrassy podľa Takáča začína robiť opozičnú politiku. NKÚ následne uviedol, že si stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov.