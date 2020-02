SaS podporí potravinárov

Bratislava 19. februára (TASR) – Presun časti peňazí z priamych platieb na plochu do Programu rozvoja vidieka (PRV), podpora nákupov strojov cez úverový program či odstránenie subjektívneho hodnotenia projektov. To je časť opatrení, ktorými chce opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporiť slovenských potravinárov a zvýšiť tak pomer slovenských výrobkov na pultoch obchodov. Informovala o tom v stredu expertka SaS na pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.



"Podiel slovenských potravín za posledných desať rokov klesol pod 40 percent," pripomenula Halgašová. Ročne sa do krajiny dovezú potraviny za približne štyri miliardy eur. Podľa liberálov sa zo Slovenska stal vývozca poľnohospodárskych surovín a dovozca nekvalitných potravín. "Nie je to však kvôli Bruselu," zdôraznila Halgašová.



Slovenskí potravinári sú podľa SaS málo financovaní z fondov EÚ, a aj preto nie sú konkurencieschopní. Slovensko nedokáže konkurovať cenou potravín a ani ich inovatívnosťou. V rebríčku EÚ produktivity práce z pridanej hodnoty v potravinárstve je krajina na treťom mieste od konca.



"Nositeľom potravinovej bezpečnosti je potravinový priemysel, nie poľnohospodárstvo," povedala Halgašová. Z približne 80 miliónov eur, ktoré vlani vláda vyčlenila pre potravinárov a poľnohospodárov, dostali podľa nej potravinári iba 5,5 milióna eur. Liberáli preto plánujú vyššiu podporu výrobcov potravín. Presun peňazí z priamych platieb na projekty PRV, z ktorých budú čerpať aj potravinári, poľnohospodárov podľa Halgašovej neohrozí.



Okrem presunu financií medzi kapitolami chcú liberáli zaviesť "transparentné a spravodlivé" prideľovanie finančných prostriedkov pre každého, kto splní podmienky jednotlivých výziev. Odstrániť by sa malo aj subjektívne posudzovanie projektov.