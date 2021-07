SaS: Podporíme zefektívnenie pomoci pre poľnohospodárov

Bratislava 27. júla (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je pripravená podporiť zjednodušenie a zefektívnenie byrokracie pri schvaľovaní projektov predložených pre našich poľnohospodárov. Uviedol to hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Zdĺhavý schvaľovací proces brzdí podľa neho agrosektor v konkurencii s inými členskými krajinami. Prejavuje sa to aj v zastaraných technológiách a ich nedostatku. Mnohí poľnohospodári nemajú techniku, kombajny na žatvu, traktory a ďalšiu techniku. Musia si ju objednávať a platiť u externých firiem.



"Poľnohospodári sa dlhodobo sťažujú na skostnatený systém, pretože od podania projektu na základe výziev a schválenia ubehnú aj roky. Na konci zdĺhavého procesu sa niekedy dočkajú nulovej podpory a nedostanú nič. Podmienky na prerozdeľovanie podpory majú však všetky členské krajiny rovnaké," povedala poslankyňa Národnej rady SR Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu.



Zjednodušenie a odstránenie zbytočnej byrokracie je podľa SaS pritom jednou z úloh programového vyhlásenia vládnej koalície. "Sme pripravení rokovať a podporiť zmenu pravidiel, ktoré našim poľnohospodárom pomôžu. Podporíme každé dobré opatrenie ministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) v tejto oblasti. Ak odstránime zbytočné prekážky a aj korupciu, ktorá roky v rezorte fungovala, môže to mnohým našim poľnohospodárom významne pomôcť," uviedla Halgašová.



V zahraničí sú podľa nej rôzne modely fungovania technologického parku, niektorí poľnohospodári majú svoju vlastnú techniku, ale funguje tiež zdieľaný technologický park, stroje poľnohospodári nevlastnia, ale si ich požičiavajú. "Sme otvorení všetkým možnostiam, ktoré spružnia a zmodernizujú procesy v agrosektore," dodala Halgašová.