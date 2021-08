SaS považuje obe schôdze iniciované Smerom-SD za divadlo

Bratislava 30. augusta (TASR) - Koaličná SaS nevidí zmysel v mimoriadnych schôdzach Národnej rady (NR) SR iniciovaných opozičným Smerom-SD. Považuje ich za divadlo. Preto poslanci strany nepodporili program rokovania o cenách energií a nezúčastnia sa ani odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Informovala o tom šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Vyhlásila, že stoja za vládou Eduarda Hegera (OĽANO) a jeho ministrami.



"Ak je záujem o odbornú diskusiu, poslanec Robert Fico (Smer-SD) ako člen hospodárskeho výboru môže dať návrh na prerokovanie tohto bodu na výbore a určite by sme takýto bod podporili," uviedla Zemanová. Na výbor by podľa nej mohol prísť aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek, ktorý by mohol odbornú diskusiu viesť. Deklarovala, že rezort hľadá riešenia, ktoré by minimalizovali dosah zvýšených cien energií na domácnosti a podnikateľov. "Súvisí to s opatreniami, ktoré ministerstvo zrealizovalo, aby sa znížila paušálna čiastka poplatku za ceny energií. Trhovú cenu ovplyvniť nevieme," ozrejmila.



Poslanci o cenách energií v pondelok nerokovali. Plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo program 37. schôdze, ktorú k tejto téme inicioval Smer-SD.



Za divadlo označila SaS aj opätovnú snahu o odvolanie Mikulca. "Nevidíme dôvod na otvorenie schôdze, ktorej identický program je zaradený do programu septembrovej riadnej schôdze," poznamenala Zemanová. Doplnila, že opozícia má právo navrhovať odvolávanie ministra a keby boli v opozícii, zrejme by toto právo využívali aj oni. Podstatný rozdiel vidí v tom, že súčasná vláda "je protikorupčná, má úplne iné nastavenie pravidiel".



V súvislosti s obvinením policajného prezidenta Petra Kovaříka z manipulácie vyšetrovania a zneužitia právomocí podotkla, že to majú riešiť orgány činné v trestnom konaní. Za znepokojujúce považuje úniky informácií z vyšetrovaní. Nepovažuje to za správne a hovorí o narúšaní vyšetrovania.