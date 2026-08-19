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SaS pre nový jadrový zdroj iniciuje rokovanie hospodárskeho výboru
Na hospodársky výbor chcú pozvať zástupcov JAVYS-u, splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Petra Líšku aj ministerku Denisu Sakovú.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Opozičná strana SaS pre prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach navrhuje zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. Informoval o tom v stredu na brífingu poslanec za liberálov Karol Galek s tým, že preto sa už týždeň rieši spor medzi predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD).
„Robert Fico chce, aby pri príprave nového jadrového zdroja už viac nebola česká spoločnosť ČEZ, ktorá tento projekt pripravuje spolu so štátnou spoločnosťou JAVYS už 16. rok,“ uviedol Galek. Podľa neho je dôvod jednoduchý - premiér nechce, aby sa mu pozerali na prsty. „Spor je ohľadom toho, že či to má byť 100 alebo 190 miliónov eur, ktoré ČEZ dostane,“ podotkol poslanec.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) je spoločným podnikom štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá v nej vlastní 51-percentný podiel, a českej skupiny ČEZ s podielom 49 percent.
Ak odíde ČEZ, podľa Galeka sa predpokladá, že na ďalšiu projektovú prípravu, pokračovanie tohto projektu bude potrebných ďalších 300 miliónov eur. Odvolal sa na informáciu priamo z JAVYS-u, ktorá podľa neho očakáva, že na to, aby mohla pokračovať v projekte, tak štát musí dať 300 miliónov eur. „Kde štát zoberie 190 miliónov eur na vyplatenie ČEZ-u a ďalších 300 miliónov eur práve na pokračovanie projektu?“ spýtal sa Galek.
Na hospodársky výbor chcú podľa poslanca pozvať zástupcov JAVYS-u, splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Petra Líšku aj Sakovú.
Fico v pondelok (17. 8.) informoval, že v septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v JESS. Ministerstvo hospodárstva podľa neho spôsobilo časové prieťahy, postupne musí preto prejsť iniciatíva v tejto oblasti pod Úrad vlády SR. Štát plánuje odkúpiť akcie od ČEZ, aby mal v JESS plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Premiér avizoval, že budúci pondelok (24. 8.) by sa malo uskutočniť rokovanie akcionárov. Na jednej z najbližších vlád by mohol byť podľa Fica vyhlásený projekt nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. „Výrazne by to uľahčilo procesy,“ uviedol.
JESS pre TASR potvrdila, že pokračuje v príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach v súlade so schváleným harmonogramom. Spoločnosť sa nebude vyjadrovať podľa nej k špekulatívnym mediálnym vyjadreniam politikov o výške finančných prostriedkov potrebných na ďalšiu prípravu projektu.
„Pán Galek vo svojom vyjadrení nešpecifikoval, ktorú etapu prípravy projektu má na mysli, a preto sa k uvádzanej sume 300 miliónov eur nie je možné bližšie vyjadriť. Je všeobecným štandardom, že náklady súvisiace s prípravnou etapou projektu novej jadrovej elektrárne znáša investor až do uzatvorenia zmluvy s dodávateľom,“ priblížila špecialistka pre komunikáciu a vzdelávanie v JESS Marta Pavliková. Ako dodala, v ich prípade sú tieto náklady kryté zo zdrojov poskytnutých akcionármi spoločnosti.
„Robert Fico chce, aby pri príprave nového jadrového zdroja už viac nebola česká spoločnosť ČEZ, ktorá tento projekt pripravuje spolu so štátnou spoločnosťou JAVYS už 16. rok,“ uviedol Galek. Podľa neho je dôvod jednoduchý - premiér nechce, aby sa mu pozerali na prsty. „Spor je ohľadom toho, že či to má byť 100 alebo 190 miliónov eur, ktoré ČEZ dostane,“ podotkol poslanec.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) je spoločným podnikom štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá v nej vlastní 51-percentný podiel, a českej skupiny ČEZ s podielom 49 percent.
Ak odíde ČEZ, podľa Galeka sa predpokladá, že na ďalšiu projektovú prípravu, pokračovanie tohto projektu bude potrebných ďalších 300 miliónov eur. Odvolal sa na informáciu priamo z JAVYS-u, ktorá podľa neho očakáva, že na to, aby mohla pokračovať v projekte, tak štát musí dať 300 miliónov eur. „Kde štát zoberie 190 miliónov eur na vyplatenie ČEZ-u a ďalších 300 miliónov eur práve na pokračovanie projektu?“ spýtal sa Galek.
Na hospodársky výbor chcú podľa poslanca pozvať zástupcov JAVYS-u, splnomocnenca vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Petra Líšku aj Sakovú.
Fico v pondelok (17. 8.) informoval, že v septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov v JESS. Ministerstvo hospodárstva podľa neho spôsobilo časové prieťahy, postupne musí preto prejsť iniciatíva v tejto oblasti pod Úrad vlády SR. Štát plánuje odkúpiť akcie od ČEZ, aby mal v JESS plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Premiér avizoval, že budúci pondelok (24. 8.) by sa malo uskutočniť rokovanie akcionárov. Na jednej z najbližších vlád by mohol byť podľa Fica vyhlásený projekt nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. „Výrazne by to uľahčilo procesy,“ uviedol.
JESS pre TASR potvrdila, že pokračuje v príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach v súlade so schváleným harmonogramom. Spoločnosť sa nebude vyjadrovať podľa nej k špekulatívnym mediálnym vyjadreniam politikov o výške finančných prostriedkov potrebných na ďalšiu prípravu projektu.
„Pán Galek vo svojom vyjadrení nešpecifikoval, ktorú etapu prípravy projektu má na mysli, a preto sa k uvádzanej sume 300 miliónov eur nie je možné bližšie vyjadriť. Je všeobecným štandardom, že náklady súvisiace s prípravnou etapou projektu novej jadrovej elektrárne znáša investor až do uzatvorenia zmluvy s dodávateľom,“ priblížila špecialistka pre komunikáciu a vzdelávanie v JESS Marta Pavliková. Ako dodala, v ich prípade sú tieto náklady kryté zo zdrojov poskytnutých akcionármi spoločnosti.