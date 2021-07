SaS: Prebaľovanie mäsa sa musí skončiť

Bratislava 20. júla (TASR) – Strana SaS je znepokojená informáciou o podvodoch pri označovaní pôvodu hydinového mäsa. Štát by mal podľa nej využiť všetky nástroje na zabezpečenie účinnej kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa na trhu s potravinami. Uviedol to Ondrej Šprlák, hovorca SaS, v reakcii na medializované informácie o prebaľovaní hydinového mäsa.



„Prakticky vôbec nemáme prehľad o pôvode hydiny podávanej nielen v reštauračných zariadeniach, ale dokonca ani v zariadeniach školského stravovania. Preto budeme presadzovať zjednotenie úradnej kontroly potravín v súlade s programovým vyhlásením vlády, čím bude jej výkon efektívnejší. Zároveň je potrebné podporiť domácich chovateľov hydiny tak, aby boli konkurencieschopní s chovateľmi z okolitých štátov. Slovenský trh je zaplavený hydinou zo zahraničia, predovšetkým z Ukrajiny a Poľska. Pritom slovenská hydina sa spracúva za prísnejších hygienických podmienok ako tá z dovozu," povedala poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jarmila Halgašová, ktorá sa v strane venuje pôdohospodárstvu.



Už v minulosti sa predstavitelia SaS obrátili na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR v súvislosti s dovozom hydiny z Ukrajiny.



„Sme presvedčení, že by sa v tejto oblasti mala zintenzívniť kontrola. Preto po konzultácii so zodpovednými inštitúciami a predstaviteľmi spracovateľského a obchodného sektora budeme podporovať prijatie takých opatrení, ktoré zlepšia a rozšíria kontrolu kvality a pôvodu predávaných potravín. Súčasne chceme zlepšiť vymožiteľnosť sankcií tak, aby sa minimalizovali možnosti vedomého zavádzania spotrebiteľov o pôvode a kvalite predávaných potravín," uzavrela Halgašová.