SaS predkladá návrh zaväzujúci SR k technologickej neutralite pohonov

Bratislava 2. mája (TASR) - Opozičná SaS predkladá návrh uznesenia Národnej rady (NR) SR, ktorý by mal zaviazať vládu a predstaviteľov Slovenska, aby hlasovali za technologickú neutralitu pohonov automobilov. Informovali o tom v utorok na brífingu predstavitelia SaS.



"SaS urobí všetko preto, aby sa nové vozidlá mohli predávať aj po roku 2035. To však v žiadnom prípade neznamená, že sme proti elektromobilom. Sme len proti politickým zákazom, ktoré vo finále odstránením konkurencie vývoj spomalia. Bojujeme preto za technologickú neutralitu, za skutočnú súťaž technológií. Sme tiež za čo najslobodnejšiu a environmentálne udržateľnú spoločnosť," uviedol Marián Viskupič.



Liberáli preto podľa neho navrhujú uznesenie NR SR, ktoré zaväzuje vládu hlasovať proti akémukoľvek návrhu EÚ, ktorý by viedol k ďalšiemu nezmyselnému zdražovaniu alebo k zákazu spaľovacích motorov. "V uznesení sa explicitne píše, že SR podporuje zachovanie technologickej neutrality tak, aby istý druh osobnej a nákladnej prepravy z hľadiska pohonu nebol nadraďovaný nad iný bez jednoznačnému primeraného a legitímneho dôvodu, akým je napríklad zachovanie zdravej klímy," spresnil.



"SR je proti všetkým iniciatívam a reguláciám na úrovni EÚ smerujúcim k znevýhodňovaniu, predražovaniu využívania alebo k zákazu spaľovacích motorov, pri ktorých nie je jednoznačne zrejmé, že sú v prospech vyššieho cieľa, ktorým je osobitne zdravé životné prostredie," podčiarkol Viskupič.



SaS sa listom obrátila na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú v súvislosti so zákazom registrácie nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Hlava štátu by sa mala zaoberať "hrubým porušením ústavného zákona a svojvoľným konaním" ministerstva životného prostredia na čele s Jánom Budajom. To pri zákaze spaľovacích motorov podľa SaS nerešpektovalo stanovisko parlamentného výboru pre európske záležitosti a so zákazom súhlasilo.