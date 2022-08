VIDEO: SaS predkladá ústavný zákon o dôchodkoch, dúfa v podporu

Bratislava 8. augusta (TASR) – SaS v pondelok predkladá do Národnej rady (NR) SR ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík to vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii. Podotkol, že k týmto zmenám sa zaviazala aj vláda v programovom vyhlásení. Dúfa v dohodu naprieč celým spektrom v parlamente.



"Táto zmena je pre nás veľmi dôležitá, nie jediná, budeme predkladať aj ďalšie zmeny do parlamentu," skonštatoval Sulík. Návrh ústavného zákona z dielne SaS je podľa neho kompromisným znením, ktoré vzniklo po konzultáciách s odborníkmi.







Poslanec Peter Cmorej (SaS) priblížil, že návrh obsahuje ustanovenia o tom, že kto vymyslí nové výdavky v dôchodkovom systéme, musí aj povedať, kde na to zoberie. Nemá to však byť na dlh. "Treba napraviť škody, ktoré Robert Fico (Smer-SD) napáchal tým, že všetkým ľuďom nanútil dlhopisy," dodal.



SaS zároveň zamýšľa zafixovať veľkosť druhého piliera voči prvému a ústavne zakotviť vstup mladých ľudí do druhého piliera. Malo by byť súčasne ústavne zakotvené, že človek, ktorý si nasporí nadpriemerne, nebude nútený, aby si za všetky peniaze kúpil doživotný dôchodok. Pokiaľ už má niekto zabezpečené doživotné dôchodky z iných zdrojov, napríklad z prvého piliera, z výsluhového dôchodku a podobne vo výške, ktorú určuje zákon, so zvyškom by mohol podľa návrhu SaS slobodne nakladať.



"Naši koaliční partneri majú možnosť ukázať, ako to myslia s touto krajinou," vyhlásil Cmorej v súvislosti s prípadnou podporou návrhu v parlamente. SaS je ochotná rokovať aj o stiahnutí zákona, ak by sa vláda zaviazala prijať takýto zákon o dôchodkoch. Sú pripravení rokovať aj o prípadných zmenách. Sulík skonštatoval, že za pokus to stojí.



"Udržateľnosť dôchodkového systému je pre zdravie verejných financií absolútne kľúčová téma," zdôraznil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Poznamenal, že dlhodobé verejné financie na Slovensku nie sú v dobrom stave.



Sulík podotkol, že ústavné garancie udržateľného dôchodkového systému mali byť prijaté ešte na júnovej schôdzi spolu s rodičovským bonusom ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Cmorej opísal, že SaS akceptovala prísľub, že ústavné garancie budú prijaté, ale dohody nakoniec podľa jeho slov neplatili a všetky termíny uplynuli. Varoval, že sa SR blíži do stavu, keď dôchodkový systém skrachuje.