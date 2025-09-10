< sekcia Ekonomika
SaS: Predstavená konsolidácia zničí ekonomický rast na Slovensku
Podľa SaS je potrebné konsolidovať na strane štátu, nie na strane bežných ľudí či firiem. Tí sa majú naopak podporovať a opozičná strana plánuje takéto návrhy v parlamente predkladať.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok, ktorý v utorok (9. 9.) predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), zničí ekonomický rast na Slovensku, zdražie absolútne všetko a ľuďom zoberie aj to posledné, čo majú. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling.
„Aké opatrenia robia na podporu ekonomiky? To, čo predstavili včera, tak to je iba ďalšie ožobračovanie a spôsobí to iba ďalšie prepúšťanie. Ekonomický rast je niečo, čo im nič nehovorí. Oni to nepoznajú, nevedia, akým spôsobom má krajina vyrábať peniaze. Oni vedia iba jednu vec, ako z ľudí tie peniaze vytiahnuť, ktoré oni potom budú používať na svoje kšefty,“ konštatoval líder liberálov.
Kritizoval viaceré pripravované opatrenia. „Všetci pracujúci budú mať nižšie platy, pretože im ich Fico a Kamenický zrazia cez zdravotné odvody. Živnostníci zaplatia o 20 % vyššie minimálne odvody. Mestá, obce a kraje dostanú o 130 miliónov eur menej. Zvýši sa DPH na potraviny s vyšším podielom cukru alebo soli,“ vymenoval.
Minister financií sa podľa neho pri problémoch verejných financií iba vyhováral na opozíciu a zabudol povedať, že vládnu s prestávkami už 15 rokov a za ten čas výrazne zvýšili deficit aj dlh SR. Pripomenul, že na Slovensku aktuálne krachuje najviac firiem za 10 rokov a mnohé hromadne prepúšťajú. „Keď si pozriete akýkoľvek ukazovateľ od zdravotníctva, školstva, ekonomiky, ale aj spokojnosti ľudí, životnej úrovne, tak všade sme na chvoste Európskej únie,“ doplnil Gröhling.
Podľa SaS je potrebné konsolidovať na strane štátu, nie na strane bežných ľudí či firiem. Tí sa majú naopak podporovať a opozičná strana plánuje takéto návrhy v parlamente predkladať. „Budeme robiť pravicovú ekonomickú politiku, aby ľudia, rodiny, pracujúci, firmy mali viac peňazí. Pretože je dôležité, aby sme tu mali silné a bohaté firmy, ktoré budú zamestnávať ľudí, ktorí budú mať plné peňaženky. Toto je základ úspešného štátu,“ dodal Gröhling.
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Výsledkom má byť zníženie deficitu a postupná stabilizácia verejného dlhu. Za zlý stav verejných financií môže podľa neho súčasná opozícia, ktorá vládla v rokoch 2020 až 2023.
