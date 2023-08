SaS predstavila 36 konkrétnych opatrení pre živnostníkov

Bratislava 30. augusta (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripravila pre uľahčenie podnikania živnostníkov pre nasledujúce volebné obdobie Národnej rady (NR) SR 36 konkrétnych opatrení, ktoré by mali podporiť ekonomický rast. Informovali o nich na brífingu predstavitelia strany.



"Dnes prichádzame s ďalšími riešeniami, konkrétne s 36 riešeniami, ktoré podľa nás potešia obzvlášť živnostníkov. Ak hovoríme o zdroji ekonomického rastu, tak si myslíme, že živnostenský stav, živnostenské podnikanie je dnes kľúčovým zdrojom pre ekonomický rast na Slovensku," uviedol predseda Rady SaS pre ekonomický rast Ján Oravec.



SaS v oblasti "Hospodárstvo" ponúka podľa neho na zlepšenie prostredia pre podnikateľov 14 opatrení. Ide o vzdelávanie k podnikaniu, zrýchlenie začatia podnikania, privyrábanie si drobným podnikaním, odstraňovanie bariér rodinného podnikania, zjednodušenie povinnosti zamestnávateľa, osem opatrení na zníženie regulačnej záťaže, ako aj odstraňovanie bariér pre slovenské firmy na vnútornom trhu EÚ.



"V časti, ktorá sa venuje verejným financiám, ponúkame na pomoc živnostníkom 12 opatrení. Najdôležitejšou položkou z pohľadu živnostníkov sú dane a odvody. Prvým z našich opatrení je preto rovná daň 19 % pre fyzické aj právnické osoby. Daňový systém je komplikovaný a má množstvo neprehľadných výnimiek. Rovná daň zjednoduší a zlepší podnikateľské prostredie a motiváciu, čo umožní zvýšiť zamestnanosť, znížiť výdavky na sociálnu sieť a vytvorí predpoklady na ďalší hospodársky rast," vysvetlil člen rady Marián Viskupič.



Ďalšími opatreniami sú podľa Viskupiča postupný prechod k slobodnému odpisovaniu majetku, flexibilnejší odpočet daňovej straty, zvýšenie hranice povinnej registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) na 75.000 eur a od 1. januára 2025 až na 85.000 eur, zavedenie princípu "Kontrolný výkaz DPH je platobný titul", zníženie dane z motorových vozidiel, zastavenie zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia, daňová brzda, odvody živnostníkov z ich reálneho príjmu, odvodový bonus, spoločný výber daní a odvodov, a tiež zmena príplatkov za prácu v noci a cez víkend.



"Jedným z dôvodov, prečo je čerpanie eurofondov na Slovensku také žalostné a malí podnikatelia o ne nemajú záujem, sú neprehľadnosť, komplikovanosť a hlavne zlá komunikácia zo strany štátu či samospráv. Toto chceme zmeniť," uviedol člen Rady pre ekonomický rast Ján Rudolf. SaS chce preto zjednodušiť komunikáciu so žiadateľmi, chce rozšíriť tzv. voucherovú podporu aj pre živnostníkov, orientovať sa na výsledky a zjednodušiť vykazovanie výdavkov.



Neodmysliteľnou súčasťou malých a stredných podnikateľov sú aj malí farmári a potravinári. SaS má pre nich podľa Jarmily Halgašovej, ktorá sa v SaS venuje poľnohospodárstvu a potravinárstvu, pripravených šesť konkrétnych opatrení. Je to efektívny poradenský systém, zníženie byrokracie pri dotáciách, zjednodušenie verejného obstarávania, odstránenie nadbytočnej byrokracie v potravinárstve, rozšírenie okruhu produktov na predaj z dvora, a tiež zníženie obmedzení na export potravín. "Toto je náš záväzok voči živnostníkom, že ak sa dostaneme do vlády, vďaka nám sa im bude jednoznačne ľahšie dýchať," uzavrela Halgašová.