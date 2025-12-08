< sekcia Ekonomika
SaS predstavila návrhy k reforme financovania sociálnych služieb
Jedným z pozmeňujúcich návrhov je dofinancovanie ambulantných služieb.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Opoziční poslanci Martina Bajo Holečková a Vladimír Ledecký (obaja zo SaS) predstavili po skončení Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci pozmeňujúce návrhy k reforme financovania sociálnych služieb. Týkajú sa napríklad financovania ambulantných služieb.
„Ministerstvo deklaruje, že do systému príde 300 miliónov eur. Preto sa pýtame, či táto reforma naozaj bude fungovať a či pomôže tým, ktorí sú na ňu odkázaní, toto je naša najväčšia výhrada, ktorú máme,“ uviedla Bajo Holečková.
Jedným z pozmeňujúcich návrhov je dofinancovanie ambulantných služieb. Úroveň sociálnych služieb by mala podľa SaS zostať zachovaná, preto je neprijateľné, aby odkázaní ľudia dostávali menej financií na tieto služby ako doteraz. „Podali sme hromadnú pripomienku a ministerstvo nám z časti vyhovelo. Aj v druhom čítaní predložíme návrh, aby ľudia neprišli o 300 eur mesačne a aby ambulantné a terénne služby zostali dostupné. Je dôležité, aby ľudia odkázaní na sociálne služby mohli zostať doma - je to lacnejšie, udržateľnejšie a pre ich psychiku neporovnateľne lepšie,“ povedala Bajo Holečková.
Ďalším pozmeňujúcim návrhom je zjednotenie ambulantných služieb, ktoré sa týkajú rehabilitačných centier a domovov sociálnych služieb. Tie by mali byť podľa opozičných poslancov financované na rovnakej úrovni ako sú špecializované zariadenia. Preto navrhujú navýšenie výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej služby na rehabilitačné stredisko a domovov sociálnych služieb na sumu 438 eur, pričom doteraz to bolo 353 eur. Výška paušálneho finančného príspevku samosprávy na prevádzku ambulantných služieb podľa nich nezodpovedá reálnym nákladom na poskytovanie týchto služieb. Rodičia znevýhodnených detí by tak časť nákladov museli doplácať sami.
Ledecký očakáva, že v rámci reformy sa ešte niekoľko vecí na budúci rok upraví.
