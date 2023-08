SaS predstavila opatrenia proti nárastu cien za energie

Bratislava 9. augusta (TASR) - Domácnostiam na Slovensku hrozí nárast cien za energie, pokiaľ nebudú podniknuté opatrenia proti ich zvyšovaniu. Upozornila na to v stredu na tlačovej konferencii strana SaS a zároveň predstavila sedem konkrétnych riešení.



"Súhlasíme s názorom súčasného premiéra Ódora, že pomoc musí byť adresná. V prvom rade je potrebné využiť všetky výrobné zdroje a nie finančné opatrenia, ktoré má štát k dispozícii," vyhlásil predseda SaS Richard Sulík.



Dôležitým krokom je podľa vedúceho Rady pre bezpečnú energiu SaS Karola Galeka podpísanie zmluvy so slovenskými elektrárňami nadväzujúcej na memorandum o spolupráci. "Tým pádom budeme opäť v tabuľkách figurovať na najlepších miestach aj v budúcom roku," doplnil.



Jedným z takýchto zdrojov sú napríklad vodné elektrárne. Vodohospodárska výstavba produkuje ročne podľa Galeka približne 2,4 terawatthodín (TWh) elektrickej energie, ktorá by mohla byť takisto poskytnutá na potreby domácností alebo ostatných regulovaných odberateľov či verejnú správu.



Ďalším riešením je podľa liberálov šetrenie na miestach, kde je možné realizovať úspory, ako aj adresná pomoc v rozsahu podľa potreby pre tých, ktorí ju reálne potrebujú. Taktiež je nevyhnutné efektívne a jednoducho čerpať eurofondy a všetky fondy z iných, ako štátnych zdrojov.



Podľa Miroslava Mitala z Rady pre bezpečnú energiu SaS je potrebné využiť lacný plyn zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach, s ktorým okrem zníženia ceny dokáže Slovensko aj efektívne narábať. Ako jedno z opatrení predstavil aj skladovaciu povinnosť na území Slovenska pre dodávateľov plynu. Priniesla by väčšiu bezpečnosť a taktiež by mala pozitívny dopad na koncové ceny odberateľov na území SR.



"Pokiaľ budeme konať teraz a včas, vôbec nemusí dôjsť k nárastu alebo nemusí byť tak dramatický," uzavrel Sulík.