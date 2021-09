SaS predstavila ústavný návrh zákona o dôchodkoch

Bratislava 22. septembra (TASR) - Koaličná SaS chce predložiť do parlamentu návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Informovali o tom počas konferencie s názvom Ako má vyzerať dobrý ústavný zákon o dôchodkoch, na ktorej sa zúčastnili aj odborníci. Liberáli predstavili znenie zákona, avšak počas diskusie deklarovali, že sú otvorení názorom odborníkov, ktorých návrhy môžu do ústavného zákona zapracovať, ak na nich bude zhoda.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS) počas diskusie uviedol, že je presvedčený, že pre zodpovedné vládnutie treba využiť to, že súčasná koalícia má ústavnú väčšinu. Návrh liberálov podľa jeho slov nie je konkurenčný oproti reforme 1. piliera, ktorú vo forme obyčajnej novely predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). "Je tam veľa bodov, ktoré pochádzajú z iniciatívy ministra," podotkol Viskupič a ilustroval to na naviazaní dôchodkového veku na strednú dĺžku života.



Poslanec za SaS Peter Cmorej poznamenal, že napriek tomu, že návrh predstavujú liberáli, neobsahuje ideologicky vyhranené veci. "Snažíme sa o široký politický konsenzus, preto sme tam nechali veci, na ktorých je dohoda," povedal Cmorej.



Odborníci sa počas diskusie zhodli na tom, že dôchodkový systém má byť ošetrený ústavným zákonom. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth podotkol, že do návrhu by doplnil vekový automat, aby ústavný zákon povedal aspoň intervalovo, ako by sa mal dôchodkový vek naviazať na strednú dĺžku života.



Poslanci v návrhu ústavného zákona zdôraznili, že dôchodkový systém musí rešpektovať zásady dlhodobej udržateľnosti. "Zákon ustanoví automatický mechanizmus korekcie, ktorý sa uplatní, ak existuje vysoké riziko dlhodobej finančnej udržateľnosti priebežne financovaného dôchodkového systému," píše sa v návrhu ústavného zákona.



V zákone sa tiež píše, že dôchodkový vek sa má každoročne meniť podľa strednej dĺžky života.



Návrh z dielne liberálov ošetruje aj starobné dôchodkové sporenie. "Účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká najneskôr v okamihu vzniku prvej účasti na priebežne financovanom dôchodkovom systéme, ak tento okamih nastal najmenej 30 rokov pred zákonom ustanoveným okamihom vzniku nároku na starobný dôchodok z priebežne financovaného dôchodkového systému," píše sa v návrhu. Čo sa týka vyplácania týchto nasporených peňazí, podľa návrhu je preferovaným spôsobom doživotné vyplácanie.



Poslanci navrhujú účinnosť zákona od začiatku roka 2023.