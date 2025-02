SaS predstavila vízie pre programové vyhlásenie vlády v 4 oblastiach

Bratislava 17. februára (TASR) - Opozičná SaS predstavila svoje vízie pre programové vyhlásenie vlády (PVV). Týkali sa oblastí financií, spravodlivosti, zdravotníctva a školstva. Postupne predstaví svoje vízie aj v ďalších oblastiach. Avizoval to líder SaS Branislav Gröhling s ďalšími členmi strany na pondelkovej tlačovej konferencii. Informoval tiež o emaili pvv@sas.sk, kde ľudia môžu posielať svoje návrhy.



"Postupne budeme predstavovať aj ďalšie oblasti, aby sme víziu pre všetky ministerstvá, aby sme víziu pre Slovensko vedeli dať do jedného uceleného dokumentu. Ten potom ponúkneme aj našim najbližším partnerom, PS a KDH, a môže to byť základ budúceho programového vyhlásenia vlády, kde sa nebudeme hádať o tom, ako nás rozdeľujú kultúrno-etické, ľudskoprávne a iné otázky, ale budeme sa rozprávať o tom, ako Slovensko nanovo naštartujeme," skonštatoval Gröhling.



V oblasti financií navrhuje SaS okrem iného zrušenie transakčnej dane aj dane zo sladených nápojov či zrušenie "nezmyselnej regulácie a byrokracie". Chce tiež zaviesť rovnú daň z príjmu právnických osôb i rovnú daň z príjmu fyzických osôb v čo najnižšej výške, maximálne 19 percent. Hovorí aj o potrebe finančnej motivácie samospráv. "Daňový mix upravíme tak, aby obsahoval časť výnosu z troch základných veľkých daní. A to, daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb a daň z pridanej hodnoty, a to tak, aby nedochádzalo k antagonizmu medzi štátom a samosprávami. Výnos nastavíme tak, aby motivoval samosprávy k ekonomickej aktivite na ich území," ozrejmil poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS).



V oblasti spravodlivosti chce SaS presadiť napríklad reformu prokuratúry a polície. V rámci školstva sa chce zamerať okrem iného na reformu obsahu vzdelávania na stredných školách. Hovorila tiež o potrebe dať väčšiu váhu financovaniu vysokých škôl podľa výkonu. V oblasti zdravotníctva navrhuje napríklad zavedenie DRG systému ako platobného mechanizmu pre nemocnice, zmenu financovania dlhodobej zdravotnej starostlivosti aj umožnenie zdravotného pripoistenia. Za prioritu označila tiež dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti. "Prvým nástrojom na zlepšenie dostupnosti ambulancií je zníženie počtu zbytočných návštev u lekárov," ozrejmil poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS).