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SaS predstavila zistenia k nákupu pozemkov ministerstvom investícií
Ministerstvo investícií sa nikdy nezaoberalo výstavbou bytov, no zrazu nakupuje pozemky za desiatky miliónov, uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS).
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) prišla s novými zisteniami o nákupe pozemkov na plánovanú bytovú výstavbu, ktoré štát prostredníctvom spoločnosti MIRRI Developments kúpil za 23 miliónov eur. Podľa odhadov strany je ich hodnota približne desať miliónov eur. SaS upozorňuje na chýbajúce stavebné povolenia, nedostatočnú infraštruktúru, ale aj na nákup pozemku v Lučenci, na ktorom sa nachádza verejný park a pomník Milana Rastislava Štefánika. SaS o tom informovala vo štvrtok.
„Ministerstvo investícií sa nikdy nezaoberalo výstavbou bytov, no zrazu nakupuje pozemky za desiatky miliónov,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS). Zároveň poukázal na to, že ministerstvo podľa neho dosiaľ nevysvetlilo, z akých zdrojov bude financovať výstavbu, kto zaplatí infraštruktúru ani za akých podmienok sa budú byty prenajímať.
Podľa Ledeckého štát kúpil pozemok v Lučenci za 342 eur za štvorcový meter bez znaleckého posudku a konkrétneho stavebného zámeru. Nachádza sa na ňom verejný park, pomník Milana Rastislava Štefánika a parkovisko. Pozemok je zároveň zaťažený vecným bremenom. „Ministerstvo pritom počíta s projektom 280 bytov, hoci podľa našich prepočtov to územný plán neumožňuje,“ povedal Ledecký. Pýtal sa tiež, kto nákup schválil a na základe čoho.
Expert SaS pre výstavbu a financovanie bývania Michal Kubík upozornil na problémy aj pri ďalších nakúpených pozemkoch. Podľa neho ani jeden z preverovaných pozemkov nemá právoplatné stavebné povolenie a všetky si vyžiadajú ďalšie investície do inžinierskych sietí a dopravného napojenia. Vo Vrábľoch je podľa neho potrebné riešiť prekládku elektrického vedenia, keďže ide o ornú pôdu. V bratislavskej Rači vedie prístup k jednému z pozemkov cez súkromnú cestu a ďalší pozemok nie je v územnom pláne určený na bytovú výstavbu.
Kubík spochybnil aj nákup pozemku v lokalite Nad Šúrom v Rači za osem miliónov eur. Prechádzajú ním podľa neho inžinierske siete vrátane kanalizácie, vodovodu a vedenia vysokého napätia, čo môže výstavbu predražiť.
SaS žiada ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o zverejnenie podkladov k nákupom, vysvetlenie stanovenia cien a predstavenie konkrétneho plánu financovania bytovej výstavby.
„Ministerstvo investícií sa nikdy nezaoberalo výstavbou bytov, no zrazu nakupuje pozemky za desiatky miliónov,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS). Zároveň poukázal na to, že ministerstvo podľa neho dosiaľ nevysvetlilo, z akých zdrojov bude financovať výstavbu, kto zaplatí infraštruktúru ani za akých podmienok sa budú byty prenajímať.
Podľa Ledeckého štát kúpil pozemok v Lučenci za 342 eur za štvorcový meter bez znaleckého posudku a konkrétneho stavebného zámeru. Nachádza sa na ňom verejný park, pomník Milana Rastislava Štefánika a parkovisko. Pozemok je zároveň zaťažený vecným bremenom. „Ministerstvo pritom počíta s projektom 280 bytov, hoci podľa našich prepočtov to územný plán neumožňuje,“ povedal Ledecký. Pýtal sa tiež, kto nákup schválil a na základe čoho.
Expert SaS pre výstavbu a financovanie bývania Michal Kubík upozornil na problémy aj pri ďalších nakúpených pozemkoch. Podľa neho ani jeden z preverovaných pozemkov nemá právoplatné stavebné povolenie a všetky si vyžiadajú ďalšie investície do inžinierskych sietí a dopravného napojenia. Vo Vrábľoch je podľa neho potrebné riešiť prekládku elektrického vedenia, keďže ide o ornú pôdu. V bratislavskej Rači vedie prístup k jednému z pozemkov cez súkromnú cestu a ďalší pozemok nie je v územnom pláne určený na bytovú výstavbu.
Kubík spochybnil aj nákup pozemku v lokalite Nad Šúrom v Rači za osem miliónov eur. Prechádzajú ním podľa neho inžinierske siete vrátane kanalizácie, vodovodu a vedenia vysokého napätia, čo môže výstavbu predražiť.
SaS žiada ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o zverejnenie podkladov k nákupom, vysvetlenie stanovenia cien a predstavenie konkrétneho plánu financovania bytovej výstavby.