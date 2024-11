SaS: Premiér neinformoval o návšteve Číny

Bratislava 4. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) neinformoval verejnosť ani poslancov v Národnej rade SR o účele cesty do Číny ani o predmete uskutočnených rokovaní a dohadovaných zmlúv. Fico tak robí rozhodnutia, ktoré môžu poškodiť Slovensko z dlhodobého hľadiska a zabúda na partnerov v podobe štátov Európskej únie (EÚ), uviedol v pondelok opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS).



Poslanec upozornil na strategickú spoluprácu s Čínou, s ktorou majú skúsenosti už iné európske krajiny. "Napríklad Poľsko, ktoré trikrát takto zrušilo spoluprácu s Čínou, alebo to je napríklad Čierna Hora, ktorá si nechala postaviť diaľnicu a doteraz žiada EÚ o pomoc, aby jej pomohla splácať tie dlhy, ktoré sa jej nahromadili voči Číne. A my máme presne tieto obavy, čiže nielen bezpečnostného, ale aj ekonomického charakteru, že takýmito rôznymi ťahmi a podpismi o akejsi strategickej spolupráci napríklad v infraštruktúre alebo infraštruktúrnych projektoch sa Slovensko zadlží ešte viac," upozornil Krúpa.



Za problematický vníma taktiež výstup premiéra, počas ktorého mal kritizovať západné krajiny za to, že v rámci vojenského konfliktu podporujú Ukrajinu. Opozičná SaS vyzvala Fica, aby apeloval na Čínu a Severnú Kóreu na zastavenie podpory Ruska v rámci tohto konfliktu. "Myslím si, že je najvyšší čas, aby sa naozaj zachoval, ako hovorí, a teda že jeho prioritou je naše členstvo v EÚ a v aliancii a že to bude dodržiavať, tak aby vyzval Čínu a Severnú Kóreu, aby prestali podporovať Ruskú federáciu," doplnil Krúpa.



Problematické podľa neho je, že premiér kritizuje existujúcich partnerov a spojencov Slovenska, vďaka ktorým by sa mohla domáca ekonomika ďalej rozvíjať, a EÚ, od ktorej finančných prostriedkov je náš trh závislý.