< sekcia Ekonomika
SaS: Prešov dopláca na nečinnosť štátu pri dopravnej infraštruktúre
Strana navrhuje zaviesť záväzný harmonogram dopravných priorít
Autor TASR
Prešov 11. marca (TASR) - Obyvatelia Prešova aj celého regiónu podľa strany SaS doplácajú na prieťahy pri príprave dopravnej infraštruktúry. Ako uviedol Peter Báthory, ktorý sa v SaS venuje oblasti dopravy, tranzit medzi Poľskom a Maďarskom prechádza priamo cez centrum mesta. Upozornil aj na privádzač Grófske.
„Tento privádzač má napojiť mesto na diaľnicu a rýchlostnú cestu. Prešovský samosprávny kraj aj mesto dlhodobo žiadajú, aby tento privádzač postavila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Má to úplne logický dôvod. Ak komunikácia, ktorá napája diaľnicu a rýchlostnú cestu, spadá pod štát, má ju riešiť štát,“ uviedol Báthory.
Strana navrhuje zaviesť záväzný harmonogram dopravných priorít. Báthory upozornil, že ministerstvo dopravy nedávno zaradilo do súťaže úseky rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa, ktoré boli v pôvodnom harmonograme až na 74. a 86. mieste. Na týchto úsekoch je podľa neho dopravná intenzita približne 6500 vozidiel denne. „ Úseky R4 v tomto harmonograme sa všetky nachádzali v prvej polovici priorít. Dopravná intenzita na tejto trase je viac ako 10.000 vozidiel denne a po otvorení poľskej S19 sa očakáva prílev viac ako 20.000 vozidiel denne. Preto štát musí jasne určiť priority, ktoré dopravné projekty budú prioritné, v akom poradí sa budú realizovať a v akých termínoch sa majú dokončiť,“ uviedol Báthory.
Harmonogram by mal byť podľa strany záväzný pre vládu aj štátne inštitúcie. Zároveň žiada zavedenie stabilného financovania dopravnej infraštruktúry prostredníctvom viacročného rozpočtového plánovania, aby sa projekty neprerušovali po zmene vlády. Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že rozvoj dopravnej infraštruktúry úzko súvisí s ekonomickým rastom regiónov. Podľa neho je potrebné venovať pozornosť nielen veľkým firmám, ale aj lokálnym podnikateľom, živnostníkom a cestovnému ruchu. „To môže byť jeden z dôležitých stimulov pre našu krajinu, aby sa darilo aj regiónom. Práve prepojenie dopravy, infraštruktúry a regionálneho ruchu, ako aj podpora regionálnej turistiky budú témami, ktorým sa v nasledujúcich mesiacoch budeme venovať,“ dodal Gröhling.
„Tento privádzač má napojiť mesto na diaľnicu a rýchlostnú cestu. Prešovský samosprávny kraj aj mesto dlhodobo žiadajú, aby tento privádzač postavila Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Má to úplne logický dôvod. Ak komunikácia, ktorá napája diaľnicu a rýchlostnú cestu, spadá pod štát, má ju riešiť štát,“ uviedol Báthory.
Strana navrhuje zaviesť záväzný harmonogram dopravných priorít. Báthory upozornil, že ministerstvo dopravy nedávno zaradilo do súťaže úseky rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa, ktoré boli v pôvodnom harmonograme až na 74. a 86. mieste. Na týchto úsekoch je podľa neho dopravná intenzita približne 6500 vozidiel denne. „ Úseky R4 v tomto harmonograme sa všetky nachádzali v prvej polovici priorít. Dopravná intenzita na tejto trase je viac ako 10.000 vozidiel denne a po otvorení poľskej S19 sa očakáva prílev viac ako 20.000 vozidiel denne. Preto štát musí jasne určiť priority, ktoré dopravné projekty budú prioritné, v akom poradí sa budú realizovať a v akých termínoch sa majú dokončiť,“ uviedol Báthory.
Harmonogram by mal byť podľa strany záväzný pre vládu aj štátne inštitúcie. Zároveň žiada zavedenie stabilného financovania dopravnej infraštruktúry prostredníctvom viacročného rozpočtového plánovania, aby sa projekty neprerušovali po zmene vlády. Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že rozvoj dopravnej infraštruktúry úzko súvisí s ekonomickým rastom regiónov. Podľa neho je potrebné venovať pozornosť nielen veľkým firmám, ale aj lokálnym podnikateľom, živnostníkom a cestovnému ruchu. „To môže byť jeden z dôležitých stimulov pre našu krajinu, aby sa darilo aj regiónom. Práve prepojenie dopravy, infraštruktúry a regionálneho ruchu, ako aj podpora regionálnej turistiky budú témami, ktorým sa v nasledujúcich mesiacoch budeme venovať,“ dodal Gröhling.