< sekcia Ekonomika
SaS: Prioritami by mali byť aj D1 na Zemplíne a R4 k hranici s Poľskom
SaS zároveň informovala, že Smeru-SD na základe výsledkov jeho vlád za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 31. júla (TASR) - Opozičná strana SaS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bidoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom v rámci Via Carpatia a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröhling o tom v piatok informoval s tým, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliárd eur.
SaS zároveň informovala, že Smeru-SD na základe výsledkov jeho vlád za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry. „Slovensko momentálne stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaoticky a na základe toho, aký je minister, aká je vláda, a nemáme žiaden plán,“ povedal Gröhling.
Peter Báthory, ktorý sa v SaS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne, kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala.
„O diaľnici D1 Bidovce - štátna hranica Slovensko/Ukrajina Robert Fico (Smer-SD) rozpráva od roku 2007. Ešte horšie je na tom rýchlostná cesta R4 Via Carpatia, pre ktorú už v roku 2006 vtedajší minister dopravy za Smer Ľubomír Vážny podpisoval memorandum v poľskom Łańcute,“ uviedol Báthory. SaS vymenovala 13 problémových alebo odsúvaných projektov v hodnote 8,65 miliardy eur a 11 reálne ukončených obstarávaní približne za dve miliardy eur. „Z toho jasne vyplýva, že minister (Jozef) Ráž (nominant Smeru-SD) Slovensko nerozostaval, ale rozbabral,“ povedal Báthory.
SaS upozornila, že výstavba kilometra diaľnice na Slovensku v prepočte stojí 2,8-krát viac ako v Poľsku alebo Česku. Za posledných 16 rokov to podľa strany bolo 28 miliónov eur na kilometer. Liberáli kritizovali aj zanedbaný stav mostov na cestách prvej triedy, pričom každý druhý je v zlom až havarijnom stave. Spochybnili aj výhodnosť opravy týchto mostov cez pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva. „Slovensko potrebuje systematické financovanie dopravnej infraštruktúry, nie ďalšie desaťročia výhovoriek,“ dodal Báthory.
SaS bola súčasťou vlád Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ), Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja vtedy OĽaNO, aktuálne Slovensko, resp. Demokrati). Tieto vlády sa predčasne skončili aj pre postoj SaS.
Ministerstvo dopravy SR pre TASR reagovalo, že nie je možné porovnávať dĺžku výstavby diaľnic ani ich cenu v prepočte na kilometer. „V každej krajine platia rôzne normy, uplatňujú sa rozličné stavebné postupy a tiež sa líšia pravidlá verejného obstarávania,“ uviedol odbor komunikácie.
Čo sa týka stavu mostov, ministerstvo si ho dobre uvedomuje, a preto spustilo PPP projekt na ich opravu, v rámci ktorého sa zmodernizuje viac ako 550 mostov. „Aktuálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré nemôžeme bližšie komentovať, aby sme ho nijakým spôsobom neovplyvnili,“ dodali z ministerstva.
SaS zároveň informovala, že Smeru-SD na základe výsledkov jeho vlád za 15 rokov treba vziať rezort dopravy, pretože je potrebné systematické financovanie dopravnej infraštruktúry. „Slovensko momentálne stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo, rozhoduje sa veľmi chaoticky a na základe toho, aký je minister, aká je vláda, a nemáme žiaden plán,“ povedal Gröhling.
Peter Báthory, ktorý sa v SaS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne, kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala.
„O diaľnici D1 Bidovce - štátna hranica Slovensko/Ukrajina Robert Fico (Smer-SD) rozpráva od roku 2007. Ešte horšie je na tom rýchlostná cesta R4 Via Carpatia, pre ktorú už v roku 2006 vtedajší minister dopravy za Smer Ľubomír Vážny podpisoval memorandum v poľskom Łańcute,“ uviedol Báthory. SaS vymenovala 13 problémových alebo odsúvaných projektov v hodnote 8,65 miliardy eur a 11 reálne ukončených obstarávaní približne za dve miliardy eur. „Z toho jasne vyplýva, že minister (Jozef) Ráž (nominant Smeru-SD) Slovensko nerozostaval, ale rozbabral,“ povedal Báthory.
SaS upozornila, že výstavba kilometra diaľnice na Slovensku v prepočte stojí 2,8-krát viac ako v Poľsku alebo Česku. Za posledných 16 rokov to podľa strany bolo 28 miliónov eur na kilometer. Liberáli kritizovali aj zanedbaný stav mostov na cestách prvej triedy, pričom každý druhý je v zlom až havarijnom stave. Spochybnili aj výhodnosť opravy týchto mostov cez pripravovaný projekt verejno-súkromného partnerstva. „Slovensko potrebuje systematické financovanie dopravnej infraštruktúry, nie ďalšie desaťročia výhovoriek,“ dodal Báthory.
SaS bola súčasťou vlád Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ), Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja vtedy OĽaNO, aktuálne Slovensko, resp. Demokrati). Tieto vlády sa predčasne skončili aj pre postoj SaS.
Ministerstvo dopravy SR pre TASR reagovalo, že nie je možné porovnávať dĺžku výstavby diaľnic ani ich cenu v prepočte na kilometer. „V každej krajine platia rôzne normy, uplatňujú sa rozličné stavebné postupy a tiež sa líšia pravidlá verejného obstarávania,“ uviedol odbor komunikácie.
Čo sa týka stavu mostov, ministerstvo si ho dobre uvedomuje, a preto spustilo PPP projekt na ich opravu, v rámci ktorého sa zmodernizuje viac ako 550 mostov. „Aktuálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré nemôžeme bližšie komentovať, aby sme ho nijakým spôsobom neovplyvnili,“ dodali z ministerstva.