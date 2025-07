SaS pripravuje s opozičnými stranami komisiu pre nový jadrový zdroj

Bratislava 24. júla (TASR) - Opozičná SaS pracuje už mesiac s ďalšími opozičnými stranami PS a KDH na vytvorení komisie v rámci parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti, ktorá by sa venovala plánovanej výstavbe nového jadrového zdroja americkou spoločnosťou Westinghouse. V reakcii na rôzne opozičné iniciatívy k tejto téme to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a expert SaS pre energetiku Karol Galek.



„V tejto komisii môžu byť zúčastnení všetci poslanci NR SR. Zriadenie komisie predložíme na najbližšie riadne rokovanie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti v septembri,“ avizoval Galek. Súčinnosť s parlamentom deklarovala podľa neho aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Opozičné hnutie Slovensko vo štvrtok informovalo, že zvoláva okrúhly stôl opozičných strán k tejto téme. Kresťanskodemokratické hnutie chce zase pre výstavbu nového jadrového zdroja osloviť ostatné parlamentné strany na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by mal premiér Robert Fico (Smer-SD) predstaviť túto investíciu.