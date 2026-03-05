< sekcia Ekonomika
SaS: Problémy s dopravou bránia rozvoju regiónov
Predseda SaS a poslanec Národnej rady Branislav Gröhling hovorí, že vláda tento problém dlhodobo nerieši.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Na Slovensku stále existujú regióny, ktoré sú dopravne izolované, čo spomaľuje ich ekonomický rozvoj a spôsobuje vysoké regionálne rozdiely. Vláda by tomu mala venovať vyššiu pozornosť, vrátane využitia nových európskych zdrojov, ktoré budú v nasledujúcich rokoch k dispozícii. Vyhlásili to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičnej SaS.
„Máme tu regióny, ktoré sú dopravne izolované. A potom nemôžeme chcieť, aby tieto regióny nejakým spôsobom rástli. Chýbajú diaľnice, sú pomalé železnice, zanedbané cesty druhej a tretej triedy. A výsledok je, že v daných regiónoch máte menej pracovných príležitostí, máte slabší ekonomický rozvoj a ľudia majú naozaj pocit, že štát sa o nich nestará,“ konštatoval predseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) Branislav Gröhling s tým, že vláda tento problém dlhodobo nerieši.
Podpredseda SaS a finančného výboru parlamentu Marián Viskupič poukázal na to, že Európska komisia (EK) minulý týždeň spustila nový politický dialóg na vysokej úrovni o rozvoji východných pohraničných regiónov Európskej únie (EÚ). Ide o regióny, ktoré susedia s Ruskom, Ukrajinou a Bieloruskom a patrí k nim aj východ Slovenska. Zároveň sa spúšťa investičný nástroj East Invest, ktorého cieľom je zmobilizovať čo najviac finančných zdrojov pre rozvoj týchto regiónov.
„Hovoríme o miliardách eur a historickej príležitosti pre tieto východné regióny. Deväť pohraničných štátov sa bude môcť v rokoch 2027 a 2028 uchádzať o výhodné úvery v celkovej sume až 28 miliárd eur, ktoré samozrejme následne môžu pritiahnuť ďalšie súkromné investície,“ priblížil opozičný poslanec.
Jednou z hlavných priorít tohto nástroja je pritom dopravná prepojenosť, modernizácia ciest, železníc či cezhraničných spojení. Slovensko by preto medzi svoje hlavné priority malo podľa Viskupiča zaradiť diaľnicu D1 Bidovce - štátna hranica Slovensko - Ukrajina. Aj keď rozvoj diaľnic má súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení, po takmer 2,5 roku pôsobenia podľa neho v súvislosti s diaľnicou na Zemplín neurobila prakticky nič.
„Preto dnes vyzývame vládu, aby jednoznačne požiadala o financovanie výstavby diaľnice D1 na Zemplín z nástroja East Invest, aby okamžite dokončila všetky prípravné procesy a aby konečne splnila aj vlastné programové vyhlásenie,“ doplnil Viskupič.
