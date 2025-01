SaS:Fico o plyne z Ruska klame, Saková sa tomuto divadlu mlčky prizerá

Bratislava 2. januára (TASR) - Slovensko je vďaka postoju predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) k ukončeniu prepravy ruského plynu cez Ukrajinu a jeho návšteve v Moskve v Európe na smiech. Absurdný je aj fakt, že ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) sa celému divadlu a hlásaniu ruskej propagandy zo strany Fica len mlčky prizerá. Uviedla to opozičná strana SaS.



Podľa slov poslanca Národnej rady SR Karola Galeka slovenský premiér klame aj v tom, že ruský plyn je lacný. Podľa neho určuje cenu plynu jeho dostupnosť a tú Slovensku Rusi aktuálne zabezpečiť nevedia.



"Robert Fico o zastavení dodávok plynu cez Ukrajinu vedel už dlho, no za celý rok vo funkcii nebol schopný spraviť absolútne nič. Teraz hanebne klame a ohovára nášho suseda, ktorý čelí ruskej agresii. Ukončenie prepravy plynu cez Ukrajinu je na základe riadneho skončenia kontraktu medzi ruskou a ukrajinskou stranou. Od začiatku ruskej agresie bolo verejne komunikované, že od 1. januára 2025 nebude možné využiť na dopravu ruského plynu na Slovensko a vôbec do Európy trasu cez vojnové územie Ukrajiny. Napokon, Ukrajinci by išli sami proti sebe, pokiaľ by predlžovali zmluvu s Gazpromom, vďaka ktorej dostáva Vladimír Putin peniaze na to, aby ich mohol bombardovať a zabíjať," povedal predseda SaS Branislav Gröhling.



Galek pripomenul, že ešte za pôsobenia SaS na ministerstve hospodárstva dokázalo štátny SPP ako dodávateľ s viac ako dvojtretinovým trhovým podielom na Slovensku zabezpečiť dodávky plynu z Nórska a skvapalneného zemného plynu z USA v objeme 70 % toho ruského.



Podľa SaS už dávno neexistuje "lacný" ruský plyn, pretože cenu určuje nielen tovar, ale aj jeho dostupnosť. "A najdrahší plyn je ten, ktorý nemáme vo chvíli, keď ho potrebujeme. Na druhej strane nám však pomocnú ruku, pokiaľ to budeme potrebovať, ponúklo Česko, a to ako v prípade prepravy plynu cez jeho územie, tak aj zásobníkových kapacít. Nemecko tiež zrušilo kontroverzný poplatok za tranzit plynu cez svoje územie," podčiarkol Galek s tým, že premiér aj ministerka hospodárstva by o svojich rokovaniach v Rusku mali verejnosť riadne informovať.



"Ak chcela vláda rokovať o pokračovaní prepravy plynu cez územie Ukrajiny, tak mala ísť do Kyjeva. Na to však Fico evidentne nemal guráž a namiesto toho si radšej hľadal dôvody, aby mohol urážať prezidenta Volodymyra Zelenského a postaviť sa na stranu Vladimíra Putina. To, že nič nevybavil, je iba dôkazom, že je len obyčajný hlásateľ ruskej propagandy a jeho podliezanie sa vojnovému zločincovi bolo iba divadlom pre jeho voličov. Na druhej strane však pošpinili meno Slovenska v očiach celého demokratického sveta. Navyše, Denisa Saková sa tomuto divadlu celý čas len mlčky prizerá," uzavrel Galek.