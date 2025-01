SaS: Recipročné opatrenia voči Ukrajine by poškodili domácu ekonomiku

Bratislava 9. januára (TASR) - Poslanci opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) kritizujú výstupy z rokovania predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) s predstaviteľmi Európskej komisie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Bruseli na tému zastavených dodávok ruského plynu cez územie Ukrajiny. Vláda mala podľa nich dostatok času zabezpečiť alternatívne trasy dodávok plynu na naše územie. Ak by došlo k prijatiu recipročných opatrení voči Ukrajine, doplatilo by na to iba Slovensko, uviedli vo štvrtok predstavitelia SaS.



"Je úplne nemysliteľné, aby deň pred týmto stretnutím, pred stretnutím s eurokomisárom pre energetiku, Robert Fico povedal, že Rusko je spoľahlivý partner," povedal predseda strany Branislav Gröhling, ktorý si myslí, že premiér je pri presadzovaní názorov pred Európskou komisiou ovplyvnený rétorikou Moskvy.



Tímlíder strany pre energetiku Karol Galek ďalej upriamil pozornosť na fakt, že Ukrajina v prípade zastavenia tranzitu ruskej ropy na naše územie nevypovedala zmluvu samovoľne, ale došlo k riadnemu ukončeniu platnosti päťročnej dohody medzi krajinami. Prioritnou úlohou vlády malo byť podľa neho zabezpečiť iné trasy dodávok plynu na Slovensko do ukončenia platnosti koncom roka 2024.



V súvislosti s premiérom navrhovaným recipročným opatrením vo forme zastavenia dodávok elektrickej energie na Ukrajinu Galek povedal, že poškodení by v tomto prípade boli najmä slovenskí obyvatelia. "Ak prestane cez Slovensko tiecť elektrina na Ukrajinu, tak elektrina pre Slovákov zdražie. To vám hovorím s plnou vážnosťou," zdôraznil.



Z dodávania elektrickej energie na Ukrajinu podľa neho totiž profitujú slovenskí výrobcovia a Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS). "Pokiaľ prídeme o tieto kapacity, tak jednak nebudeme mať financie z týchto kapacít a tiež budeme musieť kompenzovať tých dodávateľov, ktorým boli tieto kapacity predané," vysvetlil Galek.