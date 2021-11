SaS rokovala s Matovičom o daňovo-odvodovej reforme

Bratislava 19. novembra (TASR) - Koaličná Sloboda a Solidarita (SaS) rokovala v piatok viac než dve hodiny s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) o daňovo-odvodovej reforme. Liberáli sa zatiaľ zásadne nestavajú proti žiadnej z častí reformy, potvrdili to viacerí predstavitelia SaS.



Podľa Matoviča stihli na rokovaní s predstaviteľmi SaS prebrať aj 20 či 30 otázok "do hĺbky". "Rovno sme si dohodli ďalšie stretnutie. A môj pocit je taký, že to cítime veľmi podobne. Teraz sa treba trošku viac rozprávať," povedal minister.



Minister hospodárstva a šéf liberálov Richard Sulík sa na rokovaní nezúčastnil. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej mal iné pracovné povinnosti a okrem toho bolo stretnutie zvolané narýchlo. Matovič to špeciálne nekomentoval, povedal, že zastúpenie SaS bolo na vysokej úrovni, keďže sa na rokovaní zúčastnil ekonomický tím liberálov pod vedením šéfa finančného parlamentného výboru Mariána Viskupiča.



Za Ministerstvo hospodárstva (MH) SR však prišiel štátny tajomník Ján Oravec. Ocenil, že návrh reformy je konečne na stole. Po dlhej dobe by sa podľa neho patrilo daňový systém vylepšiť a upratať a v tomto má minister financií podporu MH SR. "Zároveň, keďže je ten návrh komplexný, vyvoláva celý rad otázok, tak my ešte počkáme s tým, že či podporíme celú reformu 'en bloc' alebo podporíme niektoré veci," povedal. Spresnil, že ďalšie stretnutie liberálov s Matovičom má byť o týždeň.



Na stretnutí bol aj premiér Eduard Heger (OĽANO). "Poctivá, odborná, konštruktívna diskusia – takto si predstavujem politiku pre ľudí a som rád, že dnes sme to aj takto dali," povedal.



To, že liberáli sa zatiaľ striktne nestavajú proti žiadnej časti Matovičovej "revolúcie", potvrdili viacerí členovia. "Momentálne nemôžem povedať, že úplne (nesúhlasíme), lebo naozaj sa treba pozrieť na jednotlivé čísla, na jednotlivé prepojenia s tými opatreniami, takže je veľmi ťažké niečo vyslovovať," povedal minister školstva Branislav Grohling (SaS).



Zároveň vyzdvihol, že považuje za sympatické prevzatie myšlienky voľnočasových poukazov, ktoré má v programe aj SaS. "Budeme radi, keď to budeme môcť ešte vyprecizovať do dokonalosti a následne budeme radi podporovať mladých ľudí voľnočasovými poukazmi," povedal minister.