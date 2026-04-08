SaS sa nepáči návrh na lacnejšie vlaky a autobusy, vyzvala znížiť dane
Fico začiatkom týždňa v súvislosti s cenovým zvýhodnením cestovania vlakmi a autobusmi informoval, že toto opatrenie by mohlo zmierniť spotrebu pohonných látok.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizovala návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na cenove zatraktívnenie železničnej a autobusovej dopravy. Miesto toho na tlačovej besede v stredu opäť vyzvala na osvojenie si jej návrhu na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky, ako aj na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na benzín a naftu či ceny mýta pre cestných dopravcov. Tieto opatrenia by podľa liberálov viac pomohli stabilizovať ceny palív ako dotácie vlakov a autobusov.
Predseda SaS Branislav Gröhling povedal, že dotovanie vlakov a autobusov bude stáť niekoľko miliónov eur a bude omnoho drahšie ako by bolo zníženie spotrebnej dane. „Opätovne vyzývam aj koaličných poslancov, poďme teraz všetci pomôcť Slovensku aj občanom, prijmite návrh na zníženie spotrebnej dane,“ povedal.
Podpredseda SaS Marián Viskupič uviedol, že ďalšie dotácie na vlaky nie je cesta. „Vlaky nevyrieši tým, že zlacnia cenu. Nič z toho nepomôže, aby sa ľudia dostali lepšie do práce. Cesta je podporiť ekonomiku, prísť so skutočnými opatreniami a zvýšiť konkurencieschopnosť,“ uviedol. Boju proti inflácii a zlepšeniu konkurencieschopnosti krajiny by podľa Viskupiča pomohlo okrem zníženia spotrebnej dane na palivá na európske minimum aj dočasne nižšia DPH na benzín a naftu. Ako ďalšie opatrenie navrhol tiež znížiť mýtne poplatky pre cestných dopravcov.
