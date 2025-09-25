< sekcia Ekonomika
SaS: Schválená konsolidácia nie je šetrenie
Opatreniami, ktoré majú spolu konsolidovať na strane príjmov aj výdavkov 2,7 miliardy eur, budú trpieť najmä firmy a obyvatelia.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - V stredu (24. 9.) schválený konsolidačný zákon neprináša šetrenie, ale najmä rast príjmov štátu. Opatreniami, ktoré majú spolu konsolidovať na strane príjmov aj výdavkov 2,7 miliardy eur, budú trpieť najmä firmy a obyvatelia. Na štvrtkovej tlačovej konferencii opozičnej strany SaS to povedal poslanec Marián Viskupič.
„Keď zvyšujete príjmy štátu, beriete ľuďom, to nie je žiadne šetrenie. To je vyťahovanie peňazí z peňaženiek. Šetrenie by bolo, keby vláda ukázala, kde ušetrí, koľko áut predá, koľko zamestnancov prepustí, koľko to bude znamenať ušetrených mzdových výdavkov,“ povedal Viskupič.
Balík bude mať podľa Viskupiča potenciál zlikvidovať rast ekonomiky. Poslanec sa odvolal na štvrtkové údaje Národnej banky Slovenska, podľa ktorej bude rast ekonomiky v tomto roku iba 0,8 % a v budúcom roku 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Poslanec kritizoval aj avizované šetrenie na strane štátu, ktoré by podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) malo priniesť úsporu 1,3 miliardy eur. Podľa Viskupiča štát nakoniec ušetrí maximálne 500 miliónov eur, nakoľko nie je jasne stanovené, kde majú jednotlivé rezorty ušetriť.
Kamenický na predchádzajúcej tlačovej konferencii zopakoval, že šetrenie na strane štátu sa prejaví v návrhu jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, ktoré by chcel predložiť do 15. októbra do parlamentu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) dodal, že už sú naplánované škrty vo verejnom obstarávaní, nákupoch tovarov a služieb, obmedziť sa majú aj služobné zahraničné cesty a podľa premiéra sa už začali prepúšťať aj štátni zamestnanci.
