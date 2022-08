Spoločnosť SAS si zabezpečila financovanie vo výške 700 mil. USD

Štokholm 14. augusta (TASR) - Škandinávska letecká spoločnosť SAS v sobotu (13. 8.) oznámila, že uzavrela dohodu so spoločnosťou Apollo Global Management o nových finančných prostriedkoch vo výške 700 miliónov USD (680,60 milióna eur), ktoré potrebuje na reštrukturalizáciu, aby predišla bankrotu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Letecká spoločnosť začiatkom júla požiadala o ochranu pred veriteľmi v USA po tom, ako skolabovali jej rozhovory o mzdách s pilotmi. To viedlo k 15-dňovému štrajku, ktorý prispel k chaosu v leteckej doprave v Európe.



Generálny riaditeľ SAS Anko van der Werff uviedol, že štrajk urýchlil rozhodnutie spoločnosti požiadať o ochranu pred veriteľmi v USA podľa kapitoly 11.



Spoločnosť SAS vo vyhlásení uviedla, že proces reštrukturalizácie podľa kapitoly 11 dokončí o deväť až 12 mesiacov. Letecká spoločnosť očakáva, že súd jej do konca septembra schváli finančný balík vo výške 700 miliónov USD.



Letecká spoločnosť informovala, že protestná akcia ju stála viac ako 145 miliónov USD a zasiahla 380.000 cestujúcich počas hlavnej letnej sezóny. Môže tiež ohroziť schopnosť firmy zabezpečiť si dodatočné financovanie.



SAS počas štrajku zrušila približne 3700 letov. Počet jej cestujúcich v júli klesol o 32 % v porovnaní s júnom a kapacita sa znížila o 23 %.



Švédski, dánski a nórski členovia odborových zväzov pilotov, ktorí minulý mesiac hlasovali za prijatie dohody o kolektívnom vyjednávaní so SAS, tvrdia, že štrajk neobnovia.



Letecká spoločnosť SAS, ktorá bola stratová už pred pandémiou nového koronavírusu v dôsledku rastúcej konkurencie zo strany nízkonákladových dopravcov, musela už v roku 2020 prepustiť 40 % svojej pracovnej sily a požiadať o pomoc vlády Švédska a Dánska. Spoločnosť potrebuje ešte viac znížiť náklady a získať viac kapitálu, aby prežila.



Aerolínie vypracovali plán reštrukturalizácie a ďalšieho znižovania nákladov "SAS Forward". Jeho úspech však závisí od toho, či dokážu získať nový kapitál.



Zatiaľ čo švédska vláda zamietla žiadosť SAS o ďalšiu finančnú pomoc, Dánsko uviedlo, že by aerolíniám mohlo poskytnúť nové prostriedky, ak nájdu podporu aj od investorov zo súkromného sektora.



(1 EUR = 1,0285 USD)