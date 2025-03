SaS: Slintačka a krívačka prehĺbia rozdiely medzi poľnohospodármi

Bratislava 24. marca (TASR) - Slintačka a krívačka môžu mať ekonomické dosahy na domáce poľnohospodárstvo, ktoré je už aj tak veľmi krehké a nevyvážené. Tým, že existujú farmári schopní obnoviť chovy, a na druhej strane takí, ktorí to finančne nezvládnu, dôjde k posilneniu výraznej nevyváženosti slovenského poľnohospodárstva. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina.



V súčasnosti najdôležitejšia je podľa Hlinu ochrana hovädzieho dobytka. "My sme povinní pomáhať tým ľuďom, ktorí ešte teraz tie kravy v maštaliach majú," zdôraznil v súvislosti s tým, že niektorí farmári nebudú následne schopní chov obnoviť.



Rovnako sa vyjadril aj podpredseda strany Marián Viskupič, podľa ktorého budú silné subjekty finančne schopné danú krízu prekonať, malí chovatelia však na druhej strane podľa jeho slov skončia. To by mohlo mať následne vplyv aj na zvyšovanie cien potravín. "Čím je niekto väčší, silnejší, tým viacej dokáže diktovať ceny. Preto je kľúčové, aby sa urobilo maximum pre malých chovateľov, aby sme skutočne ich posilnili, nie aby sme ich stratili," vysvetlil Viskupič.



Možný rast cien potravín bude podľa neho závisieť aj od toho, či budú postihnuté súčasné tri chovy, alebo sa nákaza prenesie ďalej. Ceny môže podľa Viskupiča ovplyvniť okrem iného panika na trhu, ako aj samotný nedostatok potravín, ktorý by viedol k ich zvyšovaniu.



Hlina ďalej skritizoval postoj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) a nedostatočné prijímanie opatrení. Súčasná situácia na hraniciach s Maďarskom je podľa jeho slov prekvapivá, pričom k situácii sa podľa opozičného poslanca nepristupuje dostatočne zodpovedne.