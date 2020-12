SaS: Sme za transparentnú a čestnú hospodársku súťaž

Bratislava 31. decembra (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za dôležité verejne pomenovať svoje výhrady voči novele zákona o verejnom obstarávaní predloženej Úradom podpredsedu vlády SR, pretože 31. decembra končí medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely.



"Novela zákona o verejnom obstarávaní so sebou nesie viacero pochybností. Absolútne rozumieme výhradám tretieho sektora a odborníkov. V SaS sme boli vždy za transparentnú a čestnú hospodársku súťaž a za korektné nakladanie s verejnými financiami. V tomto znení preto navrhovanú novelu nepodporíme. Aj z toho dôvodu predkladajú naše ministerstvá v rámci MPK svoje pripomienky k danej novele," uviedol predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.



Podľa podpredsedu SaS a ministra školstva Branislava Gröhlinga je kľúčové, aby podlimitné zákazky neboli vyňaté zo zákona, ale išli v samostatnom režime pravidiel. "Obstarávanie úplne mimo rámec pravidiel stanovených zákonom o verejnom obstarávaní ide ruka v ruka s výrazným znížením hospodárskej súťaže a rizikom, že súťaž môže byť korupčná a vopred dohodnutá. Riziko je tak skutočne obrovské. Budeme preto trvať na nastavení jasných zjednodušených pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Za principiálne považujeme tiež, aby podnety v prípade pochybenia pri zákazkách mohla podávať aj verejnosť, či mimovládne organizácie," povedal Gröhling.



Novela zákona o verejnom obstarávaní podľa strany SaS mení zásadným spôsobom spôsob obstarávania. "Preto aj verejne žiadame vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), aby bolo predĺžené medzirezortné pripomienkové konanie do konca januára. To vytvorí priestor pre lepšie posúdenie navrhovaných zmien," uzavrela predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.