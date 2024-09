SaS: Štát konsolidačnými opatreniami vyberie menej, ako plánuje

Bratislava 17. septembra (TASR) - Štát vyberie po zavedení nových konsolidačných opatrení menej, ako naplánoval. Najviac by pritom mali zaplatiť občania Slovenska, ktorí budú novými opatreniami postihnutí najviac. Uviedol to v utorok podpredseda opozičnej strany SaS Marián Viskupič.



"Každý jeden občan zaplatí viac na daniach, na odvodoch, na poplatkoch. Ak štát vyrába nové dane pre firmy, nové odvody, nové poplatky pre firmy, a, bohužiaľ, táto vláda ich v prezentovanom materiáli vyrobila dosť, jednoducho drvivá väčšina týchto dodatočných nákladov sa prenesie na ľudí. Bežne odhady hovoria, že 80 % nákladov, ktoré akokoľvek vyrobíte pre firmy, tak sa jednoducho prenesú na ich spotrebiteľov, to znamená na občanov tejto krajiny," povedal Viskupič.



Ten ďalej uviedol, že jediným šetrením finančných prostriedkov zo strany štátu je plánované prepúšťanie štátnych úradníkov, ktorým by malo Slovensko ušetriť približne 124 miliónov eur z celkovej sumy takmer 2,7 miliardy eur. Vláda by pritom mala zvažovať prepustenie približne 5000 štátnych zamestnancov.



Väčšina z týchto opatrení má podľa Viskupiča negatívny vplyv na vývoj domácej ekonomiky, pričom by malo dôjsť k zabrzdeniu slovenského hospodárstva. Z dôvodu spomaleného ekonomického rastu by ani takto zvýšené dane a poplatky nemali priniesť pre štát toľko finančných prostriedkov, ako v súčasnosti predpokladá vláda. "Som presvedčený, že sa reálne vyberie určite menej, ako si vláda naplánovala. Toto bude jednoducho ťažký úder pre našu ekonomiku, ťažký úder pre jej konkurencieschopnosť, ťažký úder pre každého jedného podnikateľa," dodal podpredseda SaS.



Vládna koalícia v utorok predstavila balík opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.