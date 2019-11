SaS: Štátny rozpočet ohrozuje aj nesprávne vypočítaný osobitný odvod

Bratislava 20. novembra (TASR) – Štát bude musieť vrátiť prepravcovi plynu Eustream na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR časť mimoriadneho odvodu vo výške viac ako 70 miliónov eur. To ešte viac zvýši schodok štátneho rozpočtu. Slovensku v budúcnosti hrozia podobné súdne spory, ktoré by mohli štát pripraviť spolu o približne miliardu eur. Povedali to v stredu predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík a poslanec liberálov Karol Galek.



Podľa Sulíka je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu ešte viac ohrozený. "Pribudla ďalšia nástražná mína v podobe rozsudku Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého má pološtátna spoločnosť Eustream dostať späť až 70 miliónov eur za nesprávne určený a následne aj vybraný osobitný odvod," povedal šéf SaS. Odvod platia firmy, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach. Podľa Sulíka nie je 70 miliónov konečné číslo a pokiaľ by sa rozhodli napadnúť výšku odvodu aj ďalšie firmy, bude vplyv sporu podstatne väčší. "Finančná správa ráta so sumou až jednej miliardy eur," dodal Sulík.



Podľa Galeka by mala finančná správa podať voči rozsudku mimoriadne dovolanie. "Posledný, ktorý by mal doplácať na pochybenia štátnych úradníkov, je občan," povedal Galek. Súdny spor v tomto prípade podľa neho vyvoláva viacero otáznikov a pochybností. Najvyšší súd SR podľa poslanca aplikoval v domácom spore európske predpisy, na čo je však za štandardných okolností potrebná konzultácia so Súdnym dvorom v Luxemburgu. "Táto neprebehla žiadnym spôsobom. Vyzývame teda finančnú správu, aby v tejto veci ešte podala ústavnú sťažnosť," povedal Galek.



Liberáli zdôraznili, že sú proti osobitným odvodom a chceli by ich v prípade spoluúčasti v budúcej vláde rušiť.