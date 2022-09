SaS: Sucho postihlo všetkých, odškodnenie potrebujú viacerí farmári

Bratislava 26. septembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mal poskytnúť analýzu a informácie o tom, prečo sa rozhodol kompenzovať škody spôsobené suchom len úzkemu okruhu pôdohospodárov. Uviedla to strana SaS ku kompenzácii škôd farmárom spôsobených suchom.



Poslankyňa Národnej rady SR Jarmila Halgašová, ktorá sa v SaS venuje pôdohospodárstvu, vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby zverejnil nielen sumu na odškodnenie, ale aj cestu, ako k rozhodnutiu dospel, či spôsob, ako chce odškodniť okrem chovateľov aj pestovateľov.



"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR informovalo verejnosť o odškodnení poľnohospodárov za škody spôsobené suchom z mimoriadnych zdrojov zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 50 miliónov eur. Podľa poskytnutých údajov je však zrejmé, že peniaze dostanú len chovatelia vybraných hospodárskych zvierat, ktorými sú dojnice, hovädzí mäsový dobytok, ovce a kozy. Pritom už v týchto dňoch by tá istá skupina poľnohospodárov mala získať aj finančné prostriedky ako výnimočnú pomoc pre poľnohospodárov," uviedla Halgašová s tým, že agrorezort tak zavádza dvojaký meter.



"Suchom sú zasiahnuté všetky odvetvia poľnohospodárstva, nielen živočíšna výroba. Úroda ovocia, zeleniny, zemiakov je od vody absolútne závislá, pričom dlhodobo upozorňujeme na potrebu dobudovania a opravy systému závlah. Aj tam, kde majú poľnohospodári zavlažovanie vybudované, im toto leto v súvislosti s extrémnym suchom enormne vzrástli náklady na energie, vodu, skladovanie, triedenie a balenie. V dôsledku výrazného rastu cien energií už dnes možno predpokladať, že 'skleníkoví' pestovatelia zeleniny a ovocia produkciu obmedzia až o dve tretiny," vysvetlila Halgašová.



Podľa nej je nespravodlivé zvýhodňovať len niektoré odvetvia poľnohospodárstva, pričom MPRV neposkytlo odbornej verejnosti žiadnu analýzu škôd spôsobených suchom. "Rozumiem, že je potrebné podporiť živočíšnu výrobu, pretože likvidácia chovov je nezvratný proces. Avšak v rámci agrosektora sú aj iné odvetvia, ktoré si pre enormný nárast cien energií zaslúžia pozornosť zo strany štátu," uzavrela Halgašová.