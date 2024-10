SaS: Transakčná daň je v rozpore nielen s právom SR, ale aj EÚ

Bratislava 23. októbra (TASR) - Transakčná daň je rozpore nielen s princípmi právneho štátu Slovenskej republiky, ale aj s európskym právom. Uviedli to v stredu na brífingu poslanci za opozičnú SaS, v súvislosti s pripravovaným podaním tzv. konsolidačného balíčka na Ústavný súd SR. Poslanci budú preto žiadať, aby Ústavný súd pozastavil v rámci konsolidácie účinnosť zákona o transakčnej dani.



"Po dôslednom zvážení sme dospeli k presvedčeniu, že je namieste, aby sme konsolidačný balík v časti transakčnej dane podali na Ústavný súd. Sme presvedčení, že nielen proces a spôsob, ktorým sa konsolidačný balík dostal do parlamentu, je v rozpore so základnými ústavnými princípmi, na ktorých stojí právny štát, nakoniec aj SR," priblížila podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.



Nemalo by sa podľa nej stať bežnou praxou, že zákony, ktoré majú dosah na životy všetkých ľudí, sa prijímajú bez primeranej odbornej a spoločenskej diskusie. "S ohľadom na všetky dôsledky, ktoré má transakčná daň, domnievame sa, že v tomto prípade môže byť vážny rozpor aj s európskym právom. Preto je namieste, aby sa týmto zákonom zaoberal Európsky súdny dvor. Budeme žiadať, aby Ústavný súd pozastavil účinnosť predmetného zákona," podčiarkla Kolíková.



Transakčná daň je podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča "absolútne škodlivá daň". "Vyzývame vládu, aby si toto uvedomila a predmetnú legislatívu opravila," podotkol Viskupič. V eurozóne podľa jeho slov nie je krajina, ktorá by mala transakčnú daň. "V EÚ je jedinou krajinou s transakčnou daňou Maďarsko, mimo Európy ju má len Venezuela," doplnil Viskupič.