SaS trvá na novom návrhu novely zákona o rozpočte,B.Kollár to pripúšťa

Bratislava 11. októbra (TASR) – SaS trvá na novom návrhu novely zákona o štátnom rozpočte, kde bude priamo napísané, ako budú peniaze minuté. V utorok to vyhlásil líder strany Richard Sulík s tým, že následne sú pripravení otvoriť schôdzu aj hlasovať za návrh. Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár priblížil, že pravdepodobne nový návrh bude vypracovaný.



"Čakáme, až príde do národnej rady riadny návrh o navýšení rozpočtu vo výške 1,5 miliardy, ale aj o tom, čo sa s tými peniazmi stane. Potom sme pripravení aj schôdzu otvoriť, aj hlasovať za ten návrh," skonštatoval Sulík. Súčasný návrh považuje za "bianko šek" pre ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



Kollár poznamenal, že sa bude snažiť dohodnúť s SaS na podpore novely zákona o štátnom rozpočte, hovoril už aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). "S vysokou pravdepodobnosťou sa tento zákon stiahne, urobí sa nový, kde sa to jasne rozpoložkuje tak, ako si to želala SaS, aby bolo jasné, kde tie zdroje pôjdu," ozrejmil Kolár.



Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pripomenul, že pripravili pozmeňujúci návrh, kde jasne zadefinovali jednotlivé položky. V súvislosti s tým Sulík uviedol, že už si mnohokrát zažili, keď Matovič niečo povie, ale následne sa to zmení.



Koalícia podľa Šipoša bude rokovať o tom, či vypracujú nový návrh, ako požaduje SaS. "Na takýchto detailoch a technikáliách teraz brániť v pomoci ľuďom, ktorú mohli mať, je to pre mňa smiešne a detinské, ale ak toto potrebujú mať, nech sa páči," dodal.



Sulík potvrdil, že rokoval s premiérom, o obsahu však hovoriť nechcel. Šipoš priblížil, že rokovania trvali do noci a podľa jeho informácií SaS akoby stále "nestrávila", že odišla z vlády a má svoje "boliestky".



"V situácii, v ktorej sa Slovensko aktuálne nachádza, neexistuje nič cynickejšie, ako si urobiť z občana rukojemníka. Opätovné znefunkčnenie parlamentu nie je nič menej a nič viac ako znemožnenie realizácie pomoci ľuďom," vyhlásila vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.



Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga je za to, aby vypracovali nový návrh. "Myslím si, že je to trápna obštrukcia," poznamenal. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský tiež tvrdí, že ide len o výhovorky zo strany opozície, keďže dostali pozmeňujúci návrh, kde sú výdavky rozpísané.



"Vládna koalícia, ktorá tvrdí, že vie riadiť túto krajinu, má preukázať, s akou väčšinou to chce robiť," podotkol nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Odmieta kritiku, že bránia pomoci. Štát má podľa neho dostatok peňazí na vyplatenie tzv. 14. dôchodku.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová zároveň kritizovala, že plénum začalo v utorok hlasovaním. Podľa nej sa malo začať prerokúvaním bodov a hlasovať až o 11.00 h. Podľa Šipoša to bolo v súlade s rokovacím poriadkom. Pčolinský rovnako tvrdí, že nie je pochybnosť o tom, že sa malo takto pokračovať. Usmernenie k tomu podľa jeho slov dostali poslanecké kluby aj z organizačného odboru.



NRSR v utorok opäť nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu preto prerušil schôdzu do 18. októbra do 11.00 h, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním.