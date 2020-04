SaS: Uľahčenie sezónneho zamestnávania je kľúčová otázka

Bratislava 16. apríla (TASR) - Uľahčenie sezónneho zamestnávania na Slovensku považuje koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) za kľúčovú otázku v súčasnej kríze spojenej s novým koronavírusom.



"Vidíme problém v prípade rizika nedostatku pracovnej sily, najmä počas leta a zbierania úrody. Hrozí, že nám bude v poľnohospodárstve chýbať viac ako 20 % pracovnej sily. Zákonník práce schválený predchádzajúcou garnitúrou však vytvoril pri sezónnom zamestnávaní viaceré prekážky. Ide napríklad o nahlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne deň vopred, z čoho profitovali najmä pracovné agentúry. Práve preto je naším cieľom zmeniť Zákonník práce do leta, aby sme sezónne zamestnávanie mohli zvýhodniť aj na úrovni daní a odvodov," uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jarmila Halgašová.



Strana SaS má ambíciu zjednodušiť podnikanie malým aj veľkým farmárom. "Spolu s koaličnými partnermi sme našli zhodu, aby aj v programovom vyhlásení vlády (PVV) bolo okrem zjednodušenia sezónneho zamestnávania aj zlepšenie podmienok pre začínajúcich farmárov či rodinné farmy. Je to spôsob, ako sa môže Slovensko v prípade produkcie vlastných potravín stať sebestačnejšie a nebyť odkázané len na dovoz," dodala Halgašová.