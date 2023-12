SaS: ÚRSO si plní svoju povinnosť, ceny plynu by budúci rok klesli

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ostrú kritiku si šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris nezaslúži, pretože úrad si len plnil zákonnú povinnosť. Ten vydal rozhodnutie o maximálnych cenách plynu, ktoré môžu dodávatelia účtovať domácnostiam. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zavádza verejnosť, pretože regulované ceny na budúci rok poklesnú o 24 až 27 %. Uviedli to podpredsedovia strany SaS Karol Galek a Branislav Gröhling na pondelkovej tlačovej besede.



Fico podľa Gröhlinga nerieši ceny plynu pre domácnosti na budúci rok, ale chce "za trest" vedenie nezávislého regulačného úradu a dosadiť si vlastných povoľných úradníkov. "Toto je trest za dodržanie zákona a predpísaných lehôt," uviedol.



Premiér podľa Galeka zavádza verejnosť, pretože regulované ceny plynu pre budúci rok klesli podľa výpočtu ÚRSO o 24 až 27 %. "V roku 2022 dosiahol trh svoje historické maximá a plyn sa predával po viac ako 300 eur za megawatthodinu (MWh), dnes je to okolo 43 eur za MWh. Z trhových cien sa následne vypočítava regulovaná cena pre domácnosti a stanovené sú ako maximálne, ktoré môže dodávateľ účtovať," konštatoval Galek.



Avizované viac ako dvojnásobné zvýšenie podľa neho teda nie je voči tohtoročným regulovaným cenám, ale zastropovaným cenám určeným vládou na základe nariadenia. "Tie sú následne smerodajné pre určenie množstva peňazí potrebných na kompenzácie. V tomto roku na to vláda vyčlenila 1,7 miliardy eur," dodal Galek.



SaS v prípade plynu navrhuje napríklad zaviesť adresnosť dotácií podľa tarifných tried a spôsobu využitia plynu, a tak pomôcť ľuďom, ktorí plynom kúria. "Keďže samotné ministerstvo hospodárstva potvrdilo správnosť postupu regulačného úradu, Ficovi nezostáva nič iné, ako sa im ospravedlniť," uzavrel Galek.



Predseda vlády opakovane avizuje, že chce odvolať predsedu ÚRSO Andreja Jurisa. Fico pozval Jurisa v stredu (29. 11.) na rokovanie vlády. Mal vysvetliť, prečo rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 125 % bez toho, aby o tom informoval vládu. Toto zvýšenie cien urobil úrad podľa premiéra zámerne, aby skomplikovali kroky vláde.