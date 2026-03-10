< sekcia Ekonomika
SaS v Bardejove upozorňuje na potrebu podpory sociálnych podnikov
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila na fenomén odchodov mladých ľudí z regiónu a tiež opatrovateliek, ktoré chodia za prácou v sociálnych službách do zahraničia.
Autor TASR
Bardejov 10. marca (TASR) - Na problém odchodu ľudí za prácou do zahraničia, ako aj potrebu podpory sociálnych podnikov poukázali v utorok v Bardejove na tlačovej konferencii predstavitelia strany SaS. Poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS) upozornil, že Bardejov je jedným z regiónov, kde je problémom zvýšená nezamestnanosť.
„Samozrejme, je na celom východe, ale Bardejov patrí k okresom s vyššou mierou nezamestnanosti. Veľa ľudí odtiaľ cestuje za prácou do zahraničia, ako aj do Prešova a Košíc. Je to jeden z problémov, ktorý tu treba riešiť,“ povedal Ledecký.
Jednou z možností riešenia nezamestnanosti sú podľa neho sociálne podniky. „Medzi také najznámejšie sociálne podniky tu v Bardejove patrí podnik, ktorý sa venuje výrobe obuvi. Má naozaj profesionálne technológie. V okrese Bardejov máme deväť sociálnych podnikov, ale keď pozrieme do okresu Spišská Nová Ves, tam máme 31 sociálnych podnikov,“ skonštatoval poslanec.
Zároveň kritizuje pripravovanú novelu zákona o sociálnej ekonomike. „Namiesto podpory sociálnych podnikov vzniká legislatíva, ktorá ich môže reálne ohroziť. Absolútne odmietam znižovanie vyrovnávacích príspevkov pre zamestnávateľov zdravotne znevýhodnených ľudí. Pri niektorých zamestnancoch má príspevok klesnúť o 600 eur mesačne. To je obrovský zásah,“ upozornil Ledecký.
Problémom je podľa neho aj obmedzenie možnosti privyrobiť si popri práci v sociálnom podniku. „Dnes si zamestnanci môžu popri práci zarobiť približne do výšky trojnásobku životného minima, teda asi 850 eur. Nový návrh chce túto hranicu znížiť na úroveň životného minima,“ dodal poslanec s tým, že sociálne podniky na Slovensku zamestnávajú 9000 ľudí.
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila na fenomén odchodov mladých ľudí z regiónu a tiež opatrovateliek, ktoré chodia za prácou v sociálnych službách do zahraničia.
„Dnes sa nemá kto postarať o našich blízkych v domácom prostredí. Máme dlhé čakačky v zariadeniach sociálnych služieb a máme jednoducho podfinancovaný celý tento segment. Napriek tomu, že sa urobila reforma, tak tá reforma nenaliala dostatok peňazí na to, aby tu ľudia ostali. Špeciálne z východného Slovenska odchádzajú mamy, ženy od svojich rodín. Chodia opatrovať ľudí, ktorí sú odkázaní, do Rakúska. Máme okolo 20.000 opatrovateliek v zahraničí,“ povedala Bajo Holečková.
„Samozrejme, je na celom východe, ale Bardejov patrí k okresom s vyššou mierou nezamestnanosti. Veľa ľudí odtiaľ cestuje za prácou do zahraničia, ako aj do Prešova a Košíc. Je to jeden z problémov, ktorý tu treba riešiť,“ povedal Ledecký.
Jednou z možností riešenia nezamestnanosti sú podľa neho sociálne podniky. „Medzi také najznámejšie sociálne podniky tu v Bardejove patrí podnik, ktorý sa venuje výrobe obuvi. Má naozaj profesionálne technológie. V okrese Bardejov máme deväť sociálnych podnikov, ale keď pozrieme do okresu Spišská Nová Ves, tam máme 31 sociálnych podnikov,“ skonštatoval poslanec.
Zároveň kritizuje pripravovanú novelu zákona o sociálnej ekonomike. „Namiesto podpory sociálnych podnikov vzniká legislatíva, ktorá ich môže reálne ohroziť. Absolútne odmietam znižovanie vyrovnávacích príspevkov pre zamestnávateľov zdravotne znevýhodnených ľudí. Pri niektorých zamestnancoch má príspevok klesnúť o 600 eur mesačne. To je obrovský zásah,“ upozornil Ledecký.
Problémom je podľa neho aj obmedzenie možnosti privyrobiť si popri práci v sociálnom podniku. „Dnes si zamestnanci môžu popri práci zarobiť približne do výšky trojnásobku životného minima, teda asi 850 eur. Nový návrh chce túto hranicu znížiť na úroveň životného minima,“ dodal poslanec s tým, že sociálne podniky na Slovensku zamestnávajú 9000 ľudí.
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková (SaS) upozornila na fenomén odchodov mladých ľudí z regiónu a tiež opatrovateliek, ktoré chodia za prácou v sociálnych službách do zahraničia.
„Dnes sa nemá kto postarať o našich blízkych v domácom prostredí. Máme dlhé čakačky v zariadeniach sociálnych služieb a máme jednoducho podfinancovaný celý tento segment. Napriek tomu, že sa urobila reforma, tak tá reforma nenaliala dostatok peňazí na to, aby tu ľudia ostali. Špeciálne z východného Slovenska odchádzajú mamy, ženy od svojich rodín. Chodia opatrovať ľudí, ktorí sú odkázaní, do Rakúska. Máme okolo 20.000 opatrovateliek v zahraničí,“ povedala Bajo Holečková.