SaS: V integrovanej posudkovej činnosti sú nezrovnalosti
Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR strana SaS účelovo paušalizuje a kritizuje vlastné nastavenie reformy posudkovej činnosti.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - V systéme integrovanej posudkovej činnosti zavedenom v minulom roku sa objavilo viacero nezrovnalostí, v niektorých prípadoch chýbajú pracovníci a príslušné úrady meškajú. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali opoziční poslanci Národnej rady SR za stranu SaS. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR strana SaS účelovo paušalizuje a kritizuje vlastné nastavenie reformy posudkovej činnosti.
„Systém posudzovania bol šitý horúcou ihlou,“ uviedla poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Na SaS sa podľa nej obracia čoraz viac ľudí so skúsenosťami so zlyhávajúcim systémom posudkov. „Minister Tomáš tvrdí, že systém integrovanej posudkovej činnosti funguje. Na základe našich zistení však musím povedať jasne - nefunguje. Ľudia narážajú na nižšie stupne odkázanosti, ktoré nezodpovedajú ich reálnemu zdravotnému stavu. Sociálni pracovníci často nemajú dostatočné kompetencie posudzovať zdravotný stav, čo vedie k nespravodlivým rozhodnutiam,“ zdôraznila.
Podľa poslankyne posudky meškajú, nie sú komplexné a systém zlyháva aj v základných situáciách. Ako príklad uviedla prípady sluchovo postihnutých ľudí, ktorí sa bez posudku nedostanú k posunkovým službám a zároveň nemôžu absolvovať potrebnú rehabilitáciu, keďže chýba posunková služba. Úrady práce podľa nej nestíhajú rozhodovať v zákonných lehotách, chýba kapacita aj jednotná metodika. „V rôznych regiónoch sa postupuje odlišne, komunikácia medzi ministerstvom a úradmi zlyháva,“ uviedla.
Poslanec za SaS Vladimír Ledecký pripomenul, že zmeny v systéme sú rozsiahle a mali byť lepšie pripravené. „Máme schválenú novelu sociálnych služieb, bolo jasné, že nepríde bez problémov. Ale prekvapuje nás minister, ktorý sa tvári, že všetko funguje. Neplatí to. Zmenil sa celý systém - pravidlá, ľudia, procesy. Presunulo sa to na úrady práce, pribudli noví zamestnanci aj lekári. O to viac bolo potrebné dôkladné nastavenie a príprava,“ uviedol.
Rezort práce ale pripomenul, že od 1. septembra minulého roka, teda odkedy funguje v praxi nová integrovaná posudková činnosť, prijali úrady práce spolu 44.216 žiadostí o integrovaný posudok. Z už posúdených žiadostí sa 99 % vybavilo v zákonnej lehote a len 38 spisov je po lehote. „Ministerstvo práce pod novým vedením zároveň od predchádzajúcej vlády, ktorej súčasťou bola aj SaS, zdedilo 7200 starých spisov po lehote, pričom sa mu podarilo toto číslo výrazne znížiť na 890,“ zdôraznilo MPSVR.
Podľa Ledeckého je nevyhnutné systém opraviť. „Treba si priznať chyby a začať ich riešiť. Zbierať podnety od ľudí, vyhodnocovať ich a nastaviť systém tak, aby skutočne fungoval. Nie sa tváriť, že je všetko v poriadku. Preto opäť vyzývame všetkých, ktorí majú problém, aby sa nám ozvali. Budeme to riešiť a tlačiť na zmeny,“ uzatvoril Ledecký.
