SaS: V sociálnych službách si nemôžu z platu pokryť základné potreby

Bratislava 28. februára (TASR) - Pracovníci v sociálnych službách si nevedia zo svojho platu zabezpečiť ani základné potreby, preto Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb chystá protest. Upozornila na to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá považuje situáciu zamestnancov v sociálnych službách za kritickú. Slabo odmeňovaným pracovníkom v sociálnych službách a zdravotníctve budú podľa nej chýbať najmä končiace stabilizačné príspevky.



"Okrem hromadiacich sa problémov zamestnancov v pobytových zariadeniach sa na mňa obracajú terénne opatrovateľky a neformálni opatrovatelia, ktorí zo svojich platov nedokážu zabezpečiť ani základné potreby pre svoje rodiny. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) dokázal za 16 mesiacov rozdať dve miliardy eur na 13. dôchodky, no na tých, ktorí sa starajú o odkázaných ľudí, zabudol," uviedla opozičná poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková.



Zamestnanci v sociálnych službách podľa nej už niekoľko rokov vyzývajú na zmenu tabuľkových platov tak, aby boli naviazané na minimálnu mzdu. Zjednotiť by sa mal aj systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov týchto služieb. Bajo Holečková priblížila, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa spolieha na reformu financovania od budúceho roka, avšak situácia je už aktuálne neudržateľná, a preto vyzvala Tomáša, aby prišiel s okamžitými riešeniami.



Oblasť sociálnych služieb má dlhodobo problém aj s nedostatkom pracovníkov. "Každý druhý človek na Slovensku, ktorý hľadá opatrovateľa pre svojho blízkeho, ho má problém nájsť. V pobytových zariadeniach chýbajú miesta a desaťtisíce slovenských opatrovateľov už dnes pracujú v zahraničí. Nemôžeme si dovoliť odchod ďalších," dodala Bajo Holečková.