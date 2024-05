SaS víta pokračovanie na výstavbe nového jadrového bloku

Bratislava 15. mája (TASR) - Opozičná strana SaS ocenila pokračovanie prípravy na výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Poslanec Národnej rady (NR) za SaS Richard Sulík na stredajšej tlačovej konferencii však vyjadril obavy z financovania nového jadrového bloku štátnymi financiami. Podľa neho by mali tento projekt financovať súkromní investori.



"Ďalšiu jadrovú elektráreň potrebujeme, no jej výstavbu musí v prvom rade financovať súkromný investor," povedal Sulík.



Expert za SaS na energetiku Karol Galek zdôraznil, že nový jadrový blok je potrebné postaviť z viacerých dôvodov, či už ide o elektrifikáciu priemyslu, elektromobilitu alebo o nové energeticky náročné investície. Do roku 2050 treba podľa neho tiež rátať s nárastom spotreby elektriny o 17 terawatthodín, čo je o 65 % viac ako vlani.



Výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach pripravovala od roku 2010 pološtátna firma Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Podľa Sulíka však pracovala v útlmovom režime a hrozilo, že v projekte nového jadrového bloku prepadne posúdenie vplyvu na životné prostredie. To predchádzajúca vláda zmenila. Sulík upozornil, že prípravy aj financovanie projektu bude SaS naďalej sledovať. Podľa neho by sa mal projekt dostať radšej do rúk súkromných investorov ako štátnych firiem.



Projekt bol podľa Sulíka odovzdaný Úradu jadrového dozoru, ktorý ho aktuálne posudzuje.