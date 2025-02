SaS: Vláda by mala odvolať z funkcie predsedu ÚGKK Juraja Cellera

Bratislava 13. februára (TASR) - Vláda by mala aj formálne odvolať z funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Juraja Cellera, ktorý po kyberútoku na kataster oznámil koncom januára svoju rezignáciu. Uviedol to na brífingu opozičnej SaS poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina, spolu s predsedom mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsoltom Simonom. Obaja vyjadrili obavu, že poriadne nefungujúci kataster môže umožniť nelegálne prevody nehnuteľností, napríklad pôdu neznámych vlastníkov.



"On má podpisové právo, vláda ho neodvolá. Ten človek je obžalovaný," uviedol na adresu Cellera Hlina. Podľa slov exministra pôdohospodárstva Simona len Celler naďalej právoplatne podpisuje za úrad a je štatutárnym zástupcom ÚGKK.



Simon poznamenal, že predsedu ÚGKK menuje vláda na návrh ministra pôdohospodárstva alebo na návrh predsedu vlády. "Oni dvaja majú právo Cellera aj odvolať. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa do kauzy katastra osobne vložil, keď vyzval Cellera, aby odstúpil. Celler túto výzvu v momente uposlúchol. Od tej doby však prešlo šesť rokovaní vlády a na jej rokovaní sa neobjavil materiál o odvolaní pána Cellera," podčiarkol.



Portál CICA je podľa Simona aktualizovaný naposledy k 3. januáru. "Ak nastala akákoľvek zmena odvtedy, doteraz tú na portáli nemožno vidieť," upozornil bývalý agrominister.



Obaja politici sa podľa Simona obávajú, aby niekto nezneužil neprehľadnú situáciu na katastri, napríklad na podvodné prevody pôdy neznámych vlastníkov, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond. "Šesťsto tisíc hektárov je veľké pokušenie," dodal Simon.