SaS: Vláda by mala predstaviť konkrétne schémy pomoci podnikateľom

Bratislava 10. januára (TASR) - Podnikatelia ani začiatkom nového roka nevedia, kedy a aké kompenzácie vysokých cien energií môžu očakávať. Začínajú im pritom už chodiť nové niekoľkonásobne vyššie zálohové platby od dodávateľov energií. Upozornil na to v utorok Karol Galek z opozičnej SaS s tým, že toto by teraz mala byť pre vládny kabinet prioritná téma.



"Vyzývame vládu, aby predstavila a predložila harmonogram, schému a rozpočet, vrátane všetkých dotácií, ktoré budú k dispozícii v tomto roku na kompenzácie vysokých cien energií pre podnikateľov," vyhlásil Galek. Kabinet by tak mal podľa neho urobiť už na prípadnom rokovaní tento týždeň v stredu (11.1.).



"Podnikatelia hromadne avizujú, že ak nebudú vedieť, akým spôsobom im vláda pomôže, jednoducho zatvoria svoje prevádzky a neuhradia ani len prvú platbu," tvrdí bývalý štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Pripomenul, že podmienky aj financie na kompenzácie cien energií už má vláda k dispozícii. Ešte vlani začiatkom decembra vstúpil do platnosti zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH. Schválený bol aj štátny rozpočet, v ktorom sú len pre podnikateľov vyčlenené finančné prostriedky v objeme viac ako pol miliardy eur. Ďalšie stovky miliónov eur zostali nevyčerpané z dotácií, ktoré sa nevyplatili v minulom roku.



"Vláda stále nekoná, mlčí, nemá žiadny časový plán, neexistuje žiadna schéma, ktorou by sa podnikatelia mohli riadiť," dodal Galek s tým, že toto sa musí zmeniť. Ako príklad uviedol susednú Českú republiku, kde hneď začiatkom roka v prehľadnej forme informovali všetkých podnikateľov, čo môžu od štátu v tejto oblasti požadovať.