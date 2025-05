SaS: Vláda by nemala zasahovať do druhého piliera a otvárať ho

Bratislava 14. mája (TASR) - Vláda by nemala zasahovať do druhého piliera a otvárať ho. Druhý pilier nemá byť zdrojom peňazí potrebných pre konsolidáciu. Opoziční poslanci z SaS Marián Viskupič a Martina Bajo Holečková tak reagovali na vyjadrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý pripúšťa diskusiu o otvorení druhého piliera. V tomto pilieri je podľa neho skupina ľudí, ktorá ak v ňom zostane, tak bude mať nižšie dôchodky, ako keby bola len v prvom pilieri.



„Za posledný rok som trikrát upozorňovala na to, že vláda bude hľadať peniaze na konsolidáciu v druhom pilieri, minister práce Tomáš tvrdil, že straším ľudí. Žiaľ, dnes sa ukazuje, že som mala pravdu a minister pripúšťa otvorenie druhého piliera. Pripomínam, že v tomto volebnom období už raz minister práce Erik Tomáš znížil príspevok do druhého piliera, čím pripravil pracujúcich občanov o desiatky tisíc eur a najviac poškodil mladých ľudí,“ uviedla Bajo Holečková a vyzvala Tomáša, aby dodržal svoje slová a nesiahal na druhý pilier.



Viskupič upozornil, že vlády súčasného premiéra Roberta Fica (Smer-SD) otvorili druhý pilier už štyrikrát a poškodili takmer dva milióny sporiteľov, ktorí si na dôchodkových účtoch sporia na vlastný dôchodok. Opakovaným otváraním tohto piliera a presviedčaním o jeho nevýhodnosti strana Smer-SD podľa neho získala vyše miliardu eur do štátneho rozpočtu a pripravila pracujúcich ľudí, ktorí si v ňom sporia, o tisícky eur. Opoziční poslanci zdôraznili, že druhý pilier musí zostať nezávislý a slúžiť na zabezpečenie dôstojných dôchodkov sporiteľov.



Tomáš sa ohradil, že rezort práce nechce ľuďom siahať na úspory, ale ponúknuť im možnosť slobodne sa rozhodnúť, či chcú zostať v druhom pilieri. „V roku 2015 začal systém produkovať prvých seniorov, ktorí poberajú dôchodok kombinovaný aj z prvého, aj z druhého piliera. Do dnešného dňa máme takýchto seniorov 58.000, čo už je slušná vzorka ľudí, aby sme mohli posúdiť efektívnosť druhého piliera,“ priblížil s tým, že 95 % z nich malo mesačne v priemere o takmer 50 eur nižší dôchodok, ako keby len zostali v prvom pilieri. Zároveň má päť percent vyšší kombinovaný dôchodok z prvého a druhého piliera, a to v priemere o 14 eur mesačne.