SaS: Vláda je právne viazaná podporiť sankcie proti Rusku

Bratislava 14. júla (TASR) - Opozičná SaS trvá na tom, že vláda je od piatku (11. 7.) právne viazaná podporiť sankcie Európskej únie (EÚ) proti Rusku. Platnosť tohto záväzku podľa nich vyplýva z ústavného zákona o spolupráci Národnej rady (NR) SR a vlády SR v európskych záležitostiach, ktorý umožňuje pätine poslancov navrhnúť záväzné stanovisko a ak ho do 14 dní parlament nezmení, automaticky nadobúda účinnosť. SaS o tom informovala v pondelok.



„Z tejto situácie je jediná legitímna cesta von, zvolať európsky výbor, ktorý príjme aktuálne stanovisko. A kým to neurobia, je tu právny názor, že moje stanovisko platí,“ uviedla poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. Predstavitelia vládneho Smeru-SD však podľa nej radšej spochybnia procedúru, ktorú do politiky sami priniesli, akoby mali priznať, že im niekto prešiel cez rozum.



SaS pripomenula, že takúto procedúru priniesol ešte v roku 2023 súčasný premiér Robert Fico (Smer-SD). Marcinková pripomenula, že keď Fico rovnakú procedúru využil v minulosti, výbor pod jej vedením konal, aby predišiel právnej neistote. „Vtedy sme si stanovisko všimli a včas zasiahli. Dnes si moje stanovisko vládna koalícia nevšimla, pretože nedokázala ani len zvolať výbor - poslanci sú rozlietaní na dovolenkách, nemajú náhradníkov a nedokázali konať,“ uviedla.



SaS vyzvala premiéra Fica aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby rešpektovali platné stanovisko parlamentu a na najbližšom zasadnutí Rady EÚ hlasovali za prijatie sankcií voči Rusku.



Podľa premiéra Fica návrh opozičných poslancov nemá žiadnu právnu legitimitu a ako v sobotu (12. 7.) uviedol, návrhom uznesenia, ktorým mala opozícia zaviazať vládu podporovať protiruské sankcie, sa nezaoberajú. Opozícia podľa premiéra daný návrh podala len preto, aby škodila.