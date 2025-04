SaS: Vláda namiesto adresnej energopomoci chce zbierať citlivé údaje

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vláda zlyháva v energopomoci, namiesto adresnej pomoci chce zbierať citlivé údaje. Upozornila na to v utorok opozičná Sloboda a Solidarita (SaS).



„Pred rokom a pol sme ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD) predložili konkrétne návrhy, ako urobiť energopomoc adresnejšou a šetriť štátny rozpočet. Vtedy nám povedala, že je to skvelý nápad. Vo februári 2024 prisľúbila, že budúcoročná pomoc bude adresná, a nakoniec sa to nestalo,“ uviedol poslanec za SaS Karol Galek. Pripomenul, že namiesto konkrétneho riešenia ide vláda zbierať len údaje.



SaS podotkla, že podľa návrhu zákona, ktorý je aktuálne v parlamente, chce ministerstvo hospodárstva zbierať citlivé osobné údaje od rôznych inštitúcií, čo vyvoláva otázky o ochrane súkromia občanov. „Pýtam sa, ako je vyriešená otázka GDPR, pretože chcú zhromažďovať aj rodné čísla, dátumy narodenia, rodinný stav či dokonca národnosť,“ uviedol Galek.



Podľa SaS sa rezort snaží vytvoriť dojem riešenia, v skutočnosti však energopomoc adresná nebude. „Výsledkom bude nefunkčný systém, ktorý poslúži len ako výhovorka, prečo adresná pomoc nie je možná. Vláda tak opäť zlyháva a ukazuje, že nemá skutočný plán, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami energií,“ dodal poslanec.



V Národnej rade (NR) SR je vládny návrh zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Ministerstvo hospodárstva by podľa návrhu malo mať na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Ak poslanci právnu normu schvália, rezort hospodárstva bude môcť žiadať niektoré údaje napríklad z katastra nehnuteľností, finančnej správy, Sociálnej poisťovne alebo z informačných systémov energetických distribučných spoločností. O návrhu sa v parlamente rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.