SaS: Vláda pripravuje nové sadzby zdanenia príjmov fyzických osôb

Bratislava 26. apríla (TASR) - Vláda pripravuje nové, progresívnejšie sadzby zdanenia príjmov fyzických osôb. Vyššie zdanenie bude však znamenať trestanie úspešných ľudí. Uviedol to predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling za účasti poslanca Národnej rady SR Mariána Viskupiča s odvolaním sa na Program stability SR na roky 2024 až 2027, ktorý bol schválený vládou. Podľa Viskupiča by najvyššie zdanenie fyzických osôb malo v SR dosiahnuť úroveň až 32 %.



"Vláda pripravuje nové sadzby dane pre fyzické osoby. Toto je daň za úspech. Ak ste šikovní, ak zarábate viac, ak vytvárate hodnoty pre túto krajinu, tak táto vláda vás zosekne, dá vám extrémne ďalšie dane, pretože potrebuje vybrať viac peňazí. Toto sú socialisti, a tí prinášajú iba chudobu, neprinášajú nič iné," spresnil Gröhling.



"V materiáli (program stability, pozn. TASR) sme sa dočítali, že vláda plánuje prijať ďalšie opatrenia smerujúce k progresívnejšiemu a spravodlivejšiemu daňovému systému. To v preklade znamená, že zase chcú zvýšiť dane všetkým úspešným. Od roku 2025 sa tak môžeme tešiť na novú sadzbu dane z príjmov fyzických osôb, a to bez ohľadu na to, že už dnes máme 25-percentnú sadzbu, ktorá do nejakej miery penalizuje úspešných a šikovných," spresnil Viskupič.



Výsledkom tohto zdanenia bude podľa Viskupiča len to, že úspešní ľudia budú odchádzať zo Slovenska a budú odchádzať zo systému zdaňovania v závislej činnosti. "Štát získa vo finále menej, potrestá úspešných a príde o nich. V Českej republike je najvyššia sadzba dane 23 %, v SR už dnes je 25 %. Vláda, čo prenikajú informácie, uvažuje o 32-percentnej sadzbe," dodal Viskupič.