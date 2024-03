SaS: Vláda zavádza novú daň z vody, dôsledkom budú jej vyššie ceny

Bratislava 7. marca (TASR) - Vládna koalícia našla ďalší spôsob, ako dostať z ľudí viac peňazí. Tvrdí to opozičná SaS s tým, že zavedenie novej dane z vody považuje za nehoráznosť a jej dôsledkom budú vyššie ceny pre spotrebiteľov.



Nová daň sa podľa poslanca SaS a podpredsedu finančného výboru parlamentu Mariána Viskupiča dotkne úplne všetkých, aj voličov koalície. Vláda totiž zavádza zvýšenie poplatkov o daň z pridanej hodnoty (DPH) pre právnické osoby, teda pre vodárenské spoločnosti, v prípade ktorých sa zvýšia platby za odber pitnej vody pre občanov. Týka sa to aj pestovateľov a chovateľov, výrobcov tepla, prevádzkovateľov kúpalísk, liečebných a rehabilitačných zariadení a podnikateľov v priemysle a službách.



"Pripravte si peňaženky. Fico, Danko a Pellegrini zavádzajú novú daň z vody. Absurdné pritom je, že vláda nijakým spôsobom nechce šetriť na svojej strane. Nemá dokonca schválené ani výdavkové limity, ktoré sú základnou brzdou pri míňaní financií z rozpočtu. Európska komisia nám dokonca aj z tohto dôvodu blokuje aktuálne ďalšiu platbu z Plánu obnovy a odolnosti," zdôraznil Viskupič s tým, že SaS bola vždy proti zvyšovaniu akýchkoľvek daní, pretože len vyháňajú šikovných ľudí preč zo Slovenska.



Vláda v stredu (6.3.) schválila nariadenie z dielne ministerstva životného prostredia, ktorého cieľom je ďalšia stabilizácia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Jeho súčasťou je aj doplnenie postupu započítavania DPH pri ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ak DPH nie je započítaná či uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov. "Dôvodom tohto doplnenia je stanovisko Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorého je spoplatnený odber podzemných vôd ekonomickou činnosťou, a teda je predmetom dane podľa zákona o DPH," vysvetlil envirorezort.