SaS: Vystúpenie Matoviča je zavádzajúce, opäť si našiel nepriateľa

Bratislava 18. mája (TASR) - Koaličná strana SaS považuje podvečerné utorkové vystúpenie vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) za zavádzajúce. Namiesto konštruktívnej a internej diskusie o navýšení štátneho rozpočtu si totiž opäť našiel nepriateľa. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák s tým, že strana je ochotná vysvetliť Ministerstvu financií (MF) SR každú jednu položku, v ktorej navrhli úpravy.



"Od začiatku sme pripravení rokovať o potrebe navýšenia štátneho rozpočtu. Mrzí nás však, že Igor Matovič nepočúval naše argumenty a vytiahol verejne len niektoré čísla," podotkol predseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Každé okresanie jednotlivých položiek vie strana podľa jeho slov poctivo vysvetliť a vydokladovať. Ak je teda v tabuľke mínus milión eur, neznamená to, že milión eur nemožno nájsť inde.



"Bohužiaľ, toto minister financií zjavne nechápe. Napríklad spomínal, že nechceme zaplatiť spoločnosti Pfizer. Považujeme to za absolútny výmysel," ilustroval Viskupič s tým, že platenie za vakcíny SaS nijako nespochybňuje, avšak prišla s návrhom, aby časť financií pre vakcíny bola hradená zo zdravotného poistenia. "Alebo, nikto nechce brať ľuďom pandemické ošetrovné, ale financie sa dajú na to nájsť v rozpočte Sociálnej poisťovne," dodal Viskupič na margo ďalšieho príkladu.



Predstavitelia strany SaS deklarujú, že sú ochotní vysvetliť ministerstvu financií každú jednu položku, z ktorej sa dá ušetriť na úkor deficitu a, naopak, nájsť na ňu zdroje inde. "Igor Matovič nám vyčíta, že sa správame neľudsky," podotkol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že minister financií však zabúda na milióny eur, ktoré Slovensko stálo nepresné antigénové testovanie, aj na milióny eur mobilným odberovým miestam. Zabúda aj na to, čo bude stáť budúcu generáciu terajšie nezodpovedné zadlžovanie.



Sulík vyzdvihol, že SaS je stranou rozpočtovej zodpovednosti a nikdy nebude súhlasiť s tým, aby sa dlhy kryli zvyšovaním dane z pridanej hodnoty (DPH), na ktoré doplatia všetci občania Slovenska.



Matovič na utorkovej tlačovej konferencii skritizoval koaličnú stranu SaS za jej návrhy, na čom ušetriť v novele rozpočtu. Verejnosti predostrel zoznam 14 opatrení, kde SaS navrhla škrty.